Teinipuukottajan tuomio koveni hovioikeudessa – puukotti 17-vuotiasta nuorta Turun Aurajokirannassa

Turun hovioikeus on koventanut tuomiota tapauksessa, jossa alaikäinen poika puukotti Turun Aurajokirannassa välienselvittelyn seurauksena toista nuorta kesällä vuonna 2022.

Tekohetkellä 15-vuotias nuori puukotti 17-vuotiasta uhriaan kolmesti selkään, kun painitilanne oli jo rauhoittumassa. Käräjäoikeus antoi tästä tuomioksi vuoden ja viiden kuukauden ehdollisen vankeustuomion nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpitelystä viime vuoden syyskuussa.

Hovioikeus taas päätti koventaa tuomiota nuorena henkilönä tehdyksi tapon yritykseksi. Hovioikeus pohti myös rangaistuksen muuttamista. Se otti tuomiolauselmassaan huomioon sen, että Suomessa ei yleensä tuomita alle 18-vuotiaita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että tuomio on annettava ehdottomana, koska nuorella on jo niin mittava rikoshistoria. Alaikäinen poika on tuomittu jo aikaisemmin tapon yrityksestä, pahoinpitelyistä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ryöstöstä sekä törkeästä ryöstöstä.

Hovioikeus katsoi lisäksi, että uhri pelastui vain, koska sai niin nopeasti apua tilanteessa. Hovioikeus tuomitsi täten pojan kymmeneksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Vastaaja vaati hovioikeudessa, että valitus hylätään ja syyte lievennetään hätävarjelutilanteessa tehdyksi pahoinpitelyksi. Syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeuden tuomion korottamista törkeästä pahoinpitelystä tapon yritykseen nuorena henkilönä, ja että vastaaja olisi tuomittava ainakin kahden vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.