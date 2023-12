Suomalaisille tuntematon, Eero Saarisen suunnittelema helmi kunnostettiin Oslossa – tältä siellä näyttää nyt

Suomalais-amerikkalainen arkkitehti Eero Saarinen (1910–1961) teki valtaosan tuotannostaan Yhdysvaltoihin. Yksi harvoista Eurooppaan päätyneistä Saarisen moderneista helmistä on arkkitehdin Osloon suunnittelema kolmionmuotoinen Yhdysvaltojen suurlähetystö. Se valmistui vuonna 1959.

Rakennuksen keskellä on nelikerroksinen, katettu sisäpiha. Kuva: Einar Aslaksen

Nyt rakennus on avoinna yleisölle. Suurlähetystö muutti tiloista vuonna 2017, ja rakennuksen osti norjalaismiljardööri Ivar Tollefsenin sijoitusyhtiö. Kauppahinnan on arveltu nousseen noin 450 miljoonaan dollariin, eli vajaaseen 420 miljoonaan euroon. Korjauksen on huhuttu maksaneen tuplasti enemmän.

Suurlähetystön tilalla on nyt ravintoloita, kahviloita ja muun muassa miljardööri Tollefsenin Fredensborg-sijoitusyhtiön, Amnesty Internationalin ja SOS lapsikylien toimistot.

– Rakennus oli kauheassa kunnossa, kun me aloitimme. Alkuperäisestä oli hyvin vähän jäljellä. Sen sijaan oli paljon ad hoc -tyylisiä teknisiä ratkaisuja, joita oli lisäilty vuosien kuluessa, sanoo arkkitehti ja osakas Jonas Norsted Atelier Oslo -toimistosta. Hän oli suunnittelemassa korjausta yhdessä Lundhagem Arkitekter -toimiston kanssa.

Norsted vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse.

Sisäpihan keskellä on 5x5-metrinen allas. Kuva: Einar Aslaksen

Vanhat kuvat auttoivat rekonstruoinnissa

Suunnittelijat keräsivät mittavan arkiston vanhoja piirustuksia ja kuvia, jotta he pääsivät käsitykseen siitä, miltä Saarisen rakennus oli alun perin näyttänyt.

– Rakennus on suojeltu norjalaisittain korkeimmalla tasolla, joten tavoitteemme oli tehdä muutoksia kunnioittavasti, palauttaa rakennuksen ominaispiirteitä, restauroida.

Entinen suurlähetystö on kuin moderni linna. Se on muodoltaan tasakylkinen kolmio, jonka keskipisteessä on katettu sisäpiha. Sivuja rytmittää 577 kapeaa ja korkeaa ikkunaa.

– Rakennus näyttää ulospäin melko ankaralta. Ankaruus yhdistyy sisäpuolella tilojen, materiaalien ja yksityiskohtien runsauteen. Kaikki suurista rakenteellisista elementeistä pieniin yksityiskohtiin on ratkaistu hienosti, Norsted kuvailee Saarisen kädenjälkeä.

Kuva: Einar Aslaksen

Kuva: Einar Aslaksen

Rakennuksen tumma ulkokuori yhdistyy sisätilojen vaaleuteen. Kuva: Einar Aslaksen

Sisätiloista lähes 80 prosenttia on uutta tai uudelleen rakennettua.

– Lähes kaikki osat rakennuksesta purettiin betoniin asti ja rakennettiin uudelleen. Ainoat poikkeukset ovat pää-auditorio ja suurlähettilään entinen huone toisessa kerroksessa, Norsted sanoo.

Hänen mukaansa Saarisen arkkitehtuuri ja tilat on säilytetty restauroinnissa elävänä.

– Entinen suurlähetystö on rakennus, jossa on hienoja tiloja ja jotka on tehty sitä ajatellen, että ihmisillä olisi niissä hyvä olla.

Julkisivua rytmittää 577 ikkunaa. Kuva: Einar Aslaksen

Katolle tuli ravintola ja terassi

Rakennuksen yläosa on muutettu täysin. Entiseen tekniseen tilaan on rakennettu kattoravintola ja terassi, jolta on näkymät kuninkaanlinnaan, puistoon ja merelle.

Kun tekninen tila poistettiin, siellä olleet laitteet piti sijoittaa muualle.

– Koska rakennus on suojeltu, emmekä löytäneet niille muuta tilaa, meidän oli kaivettava sellainen kellariin, Norsted sanoo.

Uusia tiloja raivattiin 15 metriä rakennuksen alle. Se oli arkkitehdin mukaan projektin haastavimpia osuuksia.

Norstedin mukaan oslolaiset tunnistavat entisen suurlähetystön, koska se on niin ”vaikuttavan näköinen”. Useimmat eivät kuitenkaan tiedä, kenen suunnittelema se on.

Oslon lisäksi Saarinen suunnitteli Yhdysvalloille suurlähetystön myös Lontooseen.

Saarisen suunnittelemia rakennuksia on Euroopassa vain kolme: Oslon ja Lontoon suurlähetystöt sekä Ateenan lentoterminaali.

Nuorena, vain 51-vuotiaana kuollut arkkitehti teki elämäntyönsä Yhdysvalloissa, jossa hänet tunnetaan monista ikonisista merkkirakennuksista. Yksi niistä on futuristinen Trans World Airlinesin lentoterminaali John F. Kennedyn kentällä New Yorkissa. Rakennus toimii nykyisin hotellina.

Eero Saarisen isä oli arkkitehti Eliel Saarinen (1873–1950), jonka 150-vuotisjuhlavuotta vietetään parhaillaan Suomessa.