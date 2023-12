Tältä näyttää 100 000 euroa maksava robottikoira, joka voi tulevaisuudessa ehkä opastaa jopa sokeita

Robottikoira Britney osaa koiramaisia temppuja ja eleitä, mutta pohjimmiltaan se on ammattikäyttöön tarkoitettu laite. Video: Heikki Haapalainen / Yle

Yhdysvalloissa valmistetun Britneyn koiramaisesta olemuksesta on hyötyä robotin työpaikalla. Palvelurobotteja on Suomessa jo enemmän kuin perinteisiä teollisuusrobotteja.

Joensuulainen Britney on Suomen harvinaisimpia koiria.

Rehvakkaasti tassuttelevalla keltaisella hauvalla ei ole päätä, aivoja eikä lihaksia. Siitä huolimatta siihen suhtaudutaan kuin ihmisen parhaaseen ystävään.

Britney on robotti, joka liikkuu ja käyttäytyy kuin ilmetty koira.

– Britney työskentelee rakennusalalla. Se dokumentoi työmaita ja lähettää keräämänsä datan muiden ammattilaisten käyttöön, insinööri George Porusniuc Karelics oy:stä kertoo.

Yhdysvaltalaisen Boston Dynamics -yhtiön valmistama Britney edustaa nykyaikaisen palvelurobotiikan kärkeä. Koiramainen olemus antaa laitteelle ketteryyttä, ja rungon sisältämä teknologia saa sen taipumaan monenlaiseen käyttöön.

Avaa kuvien katselu Britney on yksi Karelics-yhtiön ja kansainvälisen Baumotorin yhteisistä projekteista. Karelics kehittää koiraan ohjelmistoa ja laitteistoa rakennusalan tarpeisiin. Kuvassa Karelicsin Leonardo Wellausen (vas.) ja Taneli Korhonen. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Noin 100 000 euroa maksava robotti ei ole kuluttajatuote, mutta pohjimmiltaan sitä voi verrata vaikkapa parin satasen hintaiseen robotti-imuriin.

– Ihmisiä tukevat, autonomiset palvelurobotit ovat tulleet jo koteihimme, ja seuraavaksi ne otetaan käyttöön yrityksissä, Suomen robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano sanoo.

Robottikoirat herättävät yhä huomiota

Palvelurobottien määrästä Suomessa ei pidetä kirjaa. Latokartanon mukaan on kuitenkin selvää, että niitä on nykyään enemmän kuin teollisuusrobotteja, joita maassamme on vajaat 6 000.

Palvelu- ja teollisuusrobotin ero Palvelurobotit luokitellaan niiden käyttötarkoituksen perusteella, teollisuusrobotit puolestaan niiden rakenteen perusteella.

Kansainvälinen robotiikka-alan järjestö IFR määrittelee teollisuusrobotiksi yleensä sellaisen robotin, joka valmistaa jotakin fyysistä tuotetta.

Palvelurobotiksi sen sijaan katsotaan robotti, joka on ihmisille tai laitteille hyödyllinen, mutta ei ole teollisuusrobotti.

Palvelurobotteja on sekä yksityis- että ammattikäyttöön. Tyypillisiä käyttäjiä ovat kotitaloudet, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä logistiikka-ala. Avaa

Palvelurobotteja ovat esimerkiksi itsestään liikkuvat imurit, ruohonleikkurit ja tavarankuljetusrobotit. Myös vaikkapa palvelutalojen paijattavat hyljerobotit lasketaan palveluroboteiksi.

– Ylivoimaisesti yleisin palvelurobotti Suomessa on robotti-imuri. Ammattiroboteista eniten ovat yleistyneet varasto- ja kuljetusrobotit, Latokartano luettelee.

Palvelurobotit alkoivat yleistyä Suomessa voimakkaasti 2010-luvulla. Joensuulaisen Britneyn kaltaisiin robottikoiriin ei silti olla vielä näkynä totuttu.

– Joka kerta, kun käymme testaamassa häntä ulkona kadulla, ohikulkijat hullaantuvat ja alkavat näpsiä valokuvia, George Porusniuc naurahtaa.

Seuraavaksi opaskoiraksi?

Porusniuc uskoo, että 5–10 vuoden päästä Britneytä ei enää Joensuussa ihmetellä. Palvelurobottien tuleminen osaksi katukuvaa on hänestä vain ajan kysymys.

Ennen robottien arkipäiväistymistä tarvitaan kuitenkin pari teknistä läpimurtoa. Yksi niistä liittyy koneoppimiseen.

– Tällä hetkellä Britney ei pärjäisi liikkuvassa väkijoukossa. Sen liikkuminen olisi hidasta ja kömpelöä. Myös lasiseinät ovat sille hankalia, Porusniuc kertoo.

Avaa kuvien katselu Usein ulkona liikkuvalla Britneyllä on Joensuussa jo faneja. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Muun muassa Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu, miten palvelurobotit voisi saada oppimaan reagoimista muuttuvaan ympäristöön. Tällöin ne voisi päästää huoletta vaikka keskelle torimarkkinoita ilman, että ihminen valvoisi niiden liikkumista.

Käytännössä Britney voisi siis tulevaisuudessa olla vaikka opaskoira sokealle – ja kehittyä siinä koko ajan paremmaksi.

– Uskon, että robotit tuovat tekoälyn fyysiseen maailmaamme. Aikataulua tälle on vaikea sanoa, Jyrki Latokartano toteaa.