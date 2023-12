Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myydä Tennispalatsin 30 miljoonalla eurolla kiinteistösijoittajalle

Kuva: imago stock&people/ All Over Press

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myydä Tennispalatsin Niam Oy:lle. Hinta on 30 miljoonaa euroa. Niam on yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.

Kauppaa oli valmisteltu jo pitkään, joten valtuuston päätös oli odotettu. Kaupunki on yrittänyt myydä suojeltua rakennusta jo useamman vuoden.

Tennispalatsin myynti liittyy Helsingin strategiaan, jonka mukaan kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan.

Niam Oy:n Suomen maajohtaja Antti Muilu kertoi syyskuussa, että Tennispalatsissa useita kiinnostavia puolia.

– Sen sijainti on loistava, keskellä Helsinkiä. Siinä on erittäin hyvät vuokralaiset ja historia on osoittanut, että Tennispalatsi on joustanut erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uskomme, että se on kohde, joka säilyttää arvonsa pidemmälläkin aikavälillä.

Suurimpana kaupungin vuokralaisena tiloissa on ollut elokuvateatteriyhtiö Finnkino. Sen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2035 asti. Sen jälkeen yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta viidellä vuodella.

Tennispalatsin tiloissa toimii myös Helsingin taidemuseo HAM. Kaupunki pyrkii etsimään nykyaikaiselle museotoiminnalle paremmin soveltuvat tilat muualta.

Tennispalatsi päätettiin rakentaa, kun vuodeksi 1940 suunniteltuja Helsingin olympialaisia varten tarvittiin autojen huoltorakennus.

Helge Lundström suunnitteli funktionalistista tyyliä edustavan rakennuksen, joka valmistui alun perin kaksikerroksiseksi vuonna 1937. Myöhemmin rakennukseen lisättiin kolmas kerros, jonka korkeisiin kaarihalleihin sijoitetut tenniskentät avattiin yleisölle.