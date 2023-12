Yhdysvaltain keskuspankki ennakoi kolmea koron laskemista ensi vuodelle

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on päättänyt jättää ohjauskoron ennalleen 5,25–5,50 prosenttiin. Päätös oli odotettu, koska kuluttajahintojen nousu on jatkanut Yhdysvalloissa hidastumistaan. Yhdysvaltojen inflaatio oli maan työministeriön mukaan viime kuussa 3,1 prosenttia.

Korko on ollut näissä lukemissa sitten heinäkuun, jolloin Fed nosti sitä 0,25 prosenttiyksikköä.

Korkoa oli hilattu ylöspäin viime vuoden maaliskuusta saakka, eikä se ole koskaan sitten vuoden 2001 ollut näin korkealla.

Pankin mukaan talouden kasvu on hidastunut kolmannella neljänneksellä.

– Työllisyyden kasvu on tasaantunut aiemmasta, mutta se on pysynyt silti vahvana ja työttömyysaste pienenä. Inflaatio on laskenut, mutta on edelleen korkealla tasolla, keskuspankki analysoi tiedotteessaan.

Keskuspankin mukaan koron pitäminen ennallaan antaa päättäjille myös aikaa pohtia, tarvitaanko korkopolitiikassa vielä lisää säätöä.

Keskuspankki viestitti myös ennakoivansa, että korkoa lasketaan ensi vuonna kolmeen otteeseen.

Keskuspankin tavoitteena tuntuu tilastojen valossa olevan niin sanottu harvinainen ”pehmeä lasku” rahapolitiikassa. Siinä kovat korot taltuttavat inflaation, mutta eivät silti syökse maata lamaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) kokoontuu huomenna torstaina päättämään koroista.