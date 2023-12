Lakkovahdit pysäyttelevät töihin tulevia linja-autonkuljettajia – vartijan toiminta kuumensi tunteita: ”Et sä voi niitä ympäri puhua”

Kello on vähän vaille viisi aamulla, kun henkilöauto kääntyy Veturitieltä Pohjolan liikenteen Pasilan varikon portille Helsingissä. Keltaisiin AKT-liiveihin sonnustautuneet lakkovahdit viittovat kuljettajaa pysähtymään.

Lakko on pysäyttänyt valtaosan pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä torstaina.

Ratissa istuva mies avaa ikkunan. Hän on linja-autonkuljettaja, joka on aikeissa mennä töihin. Lakossa oleva linja-autonkuljettaja Veli Aalto kävelee ikkunan viereen.

– Sulla ei tänään ole varaa olla pois töistä? Mutta jatkossa, kun sä olet kaksi päivää vuodessa sairaana, sä menetät siinä enemmän rahaa, Aalto sanoo.

– Tänään ei ole pakko mennä töihin. Se on sun oma päätös, sanoo linja-autonkuljettaja Tuomo Hakkarainen.

Avaa kuvien katselu Veli Aalto juttelee töihin tulevan linja-autonkuljettajan kanssa. Taustalla vartijat seuraavat tilannetta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Tilanne on rauhallinen, mutta mies autossaan vaikuttaa hämmentyneeltä.

– Jos sä nyt menet töihin, sä kuset kyllä omille kintuille, Aalto sanoo.

Aalto on tullut lakkovahtiin melko lailla suoraan viihteeltä. Hän kertoo korkanneensa lakkolonkeron työvuoron päätteeksi keskiviikkona. Hän on yhä päihtynyt mutta käyttäytyy asiallisesti.

Muut lakkovahdit ovat selvin päin. Työsuojeluvaltuutettu Jari Paasonen sanoo, että jos käytös pysyy asiallisena, Aalto voi olla paikalla. Nyt ei olla töissä. Paasonen aikoo pitää huolen, että minkäänlaisiin ylilyönteihin ei lakkovahdissa syyllistytä.

Vartijoiden toiminta puhuttaa

Pysäytetty kuljettaja sanoo Ylelle, että hän on työssään uusi. Hän sanoo, ettei tiennyt lakon koskevan myös Pasilan varikkoa. Hän ilmoittaa kääntävänsä autonsa varikon puolella ja lähtevänsä kotiin.

Muutaman metrin ajamisen jälkeen hänet pysäyttää vartija. Normaalisti vartijoita ei portilla ole, mutta tänään heitä seisoo portin sisäpuolella kaksi.

Toinen vartijoista puhuu jotakin kuljettajan kanssa. Vähän ajan päästä kuljettaja jatkaa matkaansa ja pysäköi autonsa henkilökunnan paikoitusalueelle.

– Et sä voi niitä ympäri puhua, huutaa Anne Kuosmanen portin toiselta puolen vartijalle.

Kuosmanen on Pohjolan liikenteen Espoon varaluottamusmies.

– En mä puhunut ketään ympäri. Todistakaa mulle, missä kohtaa mä painostin hänet töihin, vartija sanoo.

Keskusteluun tulee mukaan Pasilan varikon työsuojeluvaltuutettu Jari Paasonen.

– Koitapas todistaa, millä me valehdeltiin sille yhelle jätkälle, Paasonen sanoo.

– Sanoit ite, että kukaan ei ole tullut töihin, vaikka tossa on parikymmentä tyyppiä tullut töihin, vartija vastaa.

Paasonen tuhahtaa, että suuri osa töihin tulleista ei ole lakon piirissä.

Vartija ei halua kertoa Ylelle nimeään mutta sanoo, että hän ei yrittänyt puhua kuljettajaa ympäri. Vartijan mukaan kuljettaja oli kovan paineen alla, joten hän sanoi tälle, että töihin saa mennä, jos haluaa.

Pian varikolta kävelee portille liikennepäällikkö Tapani Tarnanen. Hän ohjeistaa vartijoita, että näiden tehtävänä ei ole puhuttaa kuljettajia. Tehtävänä on valvoa turvallisuutta ja sitä, ettei tapahdu ylilyöntejä.

– Kuljettajalla on täysi vastuu tai vapaus valita. Tulee töihin tai on tulematta töihin. Heillä on lakko-oikeus tai oikeus olla olematta lakossa, Tarnanen sanoo.

Vähän ennen kuutta paikalle tulee uusi lakkovahti. Veli Aalto puolestaan lähtee kävelemään muualle.

Viiden ja kuuden välillä linja-autoliikenteen pitäisi olla Pasilan varikolla vilkasta, mutta vajaan tunnin aikana vain muutamia autoja ajaa ulos portista. Lakkovahtia aiotaan pitää paikalla koko päivän.