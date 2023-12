Vuoden sateenkaarinuori Ritni Ráste Pieski tietää, millaista on elää vähemmistössä vähemmistön sisällä

Saamelainen Ritni Ráste Pieski on valittu vuoden 2023 sateenkaarinuoreksi. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setan nuoriso-osasto perustelee valintaa aktiivisuudella, jolla Pieski tuo vähemmistön vähemmistöön kuuluvien ihmisten ääntä esiin.

Tunnustuksesta hän on todella kiitollinen.

– Tämä on todella hieno tunnustus minulle, ja olen todella kiitollinen siitä. Se tarkoittaa sitä, että nuoret ovat nähneet oman työni merkityksen, iloitsee Pieski.

Tanssijana ja drag-taiteilijana hänelle on ollut tärkeää tuoda taiteessaan ja toiminnassaan esille vähemmistöjen kokemaa rasismia.

– Minulle on todella tärkeää intersektionaalinen ja antirasistinen sateenkaarityö. Ei ole kysymys minun oikeuksistani, vaan meidän kaikkien oikeuksista. Kaikkien ihmisarvo on minulle tärkeää ja varsinkin vähemmistön vähemmistön asiat, kertoo Pieski.

Avaa kuvien katselu Pieski haluaa näyttää erityisesti nuorille, että voi olla sellainen kuin on. Kuva: Vihtori Koskinen / Yle

Pieski: Sukupuolten moninaisuus on yhä tabu saamelaisyhteisössä

Ritni Ráste Pieski on kotoisin Karigasniemeltä. Hän on kasvanut aikana, jolloin saamelaisyhteisössä ei ollut selkeitä esikuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista ihmisistä. Pieskin mielestä saamelaisyhteisössä moninaisuus on edelleen tabu.

– Moninaisuudesta on olemassa eräänlainen hiljaisuus. Minun ympärilläni on ollut sateenkaari-ihmisiä, mutta en ole siitä silloin tiennyt. Olen usein miettinyt, että jos sen olisin tiennyt jo nuorempana, minulla olisi ollut paljon helpompaa, pohtii Pieski.

Pieski oli itse aktiivisesti järjestämässä kotiseudullaan Utsjoella Sápmi Pridea vuonna 2021. Hän on ollut sateenkaarisaamelaisena esillä julkisuudessa ja kertonut avoimesti itsestään. Esillä olemisella on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Pieski kertoo joidenkin ihmisten kommentoineen hänen elämänvalintojaan hyvin ikävästi.

Pieski ei ole antanut kommenttien vaikuttaa, vaan nyt hän haluaa toimia esikuvana muille nuorille.

– Olen itse toivonut, että voin auttaa toiminnallani muita, ja että nuorilla olisi esikuvia ja olisi avoimempaa keskustelua. Siihen olen halunnut vaikuttaa ja pyrkinyt tekemään asioita sen eteen, sanoo Pieski.

”Yhteisössä on edelleen paljon vihaa ja ennakkoluuloja”

Vaikka ajat ovat paljon muuttuneet, riittää sateenkaarisaamelaisten asioiden edistämiseksi paljon työtä saamelaisyhteisössä, sanoo Pieski. Kun resurssit ja toimia keskitetään muihin ihmisoikeusrikkomisten selvittelyyn, jää saamelaisyhteisössä sateenkaarivähemmistöjen asiat käsittelemättä.

– Meillä on yhä paljon työtä ja tiedämme, ettei meillä ole kunnollista tasa-arvoa. Minäkin olen kokenut, että yhteisössä on edelleen paljon vihaa ja ennakkoluuloja. Ymmärrän kyllä, mistä ne juontavat juurensa, sillä saamelaisilla on paljon yhteistä traumaa. Me kaipaamme enemmän sisäistä keskustelua näistä asioita.

Erityisesti saamelaisnuorille hän haluaa näyttää, että yhteisön normeista huolimatta on mahdollista olla juuri sellainen kuin on.

– Asiat ovat vähän muuttuneet, elämme erilaista aikaa. On myös ihmisestä kiinni, miten moninaisuus näkyy omassa elämässä. Ei ole tiettyä oikeaa tapaa, miten olla sateenkaarisaamelainen. Ymmärrän myös, että kaikki eivät halua avoimesti puhua omasta identiteetistään, kertoo Pieski.

Katso Yle Saamen nuorisotoimitus Sohkaršohkkan vuonna 2022 julkaisema dokumentti, joka kertoo Ritni Ráste Pieskin kokemuksista elää vähemmistönä vähemmistön sisällä: