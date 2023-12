Suurtulva teki pahaa jälkeä – Heini ja Veikko Barskin evakko jatkuu: ”Kotiin on ikävä”

Heini ja Veikko Barskin juuri valmistunut remontti meni täysin uusiksi tulvan vuoksi. Pariskunta on voinut seurata uuden kunnostuksen edistymistä tiiviisti, koska evakkotalo löytyi läheltä.

Tornionjoen poikkeustulva turmeli keväällä ylitorniolaispariskunnan remontoidun talon. Vesi aiheutti rakennukselle isot vahingot, ja niitä on korjattu jo puoli vuotta.

Heini ja Veikko Barskin kesä, syksy ja alkutalvi on ollut täynnä remontoimista. Kevään valtavan tulvan tekemiä tuhoja on pitänyt korjata niin heidän omakotitalossaan, pihapiirin varastossa kuin kesämökilläkin.

Varaston ja mökin sekä saunarakennuksen pariskunta remontoi itse, mutta asuintalon kunnostuksen on hoitanut rakennusliike.

Tornion-Muonionjoella koettiin viime keväänä harvinaisen voimakas tulva. Suomen ympäristökeskus luokitteli lähes koko jokivarren poikkeuksellisen tulvan alueeksi – yhtä raju luonnonilmiö siis toistuu keskimäärin korkeintaan kerran 50 vuodessa.

Toukokuussa Tornionjoki nosti tulvan todella nopeasti. Barskien tontille vesi jäi makaamaan ja kasteli hiljattain remontoidun omakotitalon lattian alapuolen kokonaan.

Kesän alussa, kun Barskit olivat muuttamassa remontin tieltä väliaikaiseen asuntoonsa, toiveena oli päästä viettämään joulua omaan kotiin, mutta toive ei toteutunut.

– Kuivattamiseen meni niin paljon aikaa. Lattia piti purkaa, ja sitten odotettiin kuivumista. Sen jälkeen lattia valettiin uudestaan, ja sitten taas odotettiin kuivumista. Koko talo oli todellakin riisuttu malli, seiniäkin piti purkaa puoleen metriin, kertoo Heini Barsk.

Avaa kuvien katselu Tulvavesi vahingoitti Barskien taloa tuntuvasti. Lattiat ja osa seinistä oli purettava ja rakennettava uudelleen. Kuva: Heini Barsk

Suurimmat ja eniten aikaa vaativat työt ovat jo voiton puolella, toki paljon on vielä tehtävääkin. Esimerkiksi lattiapinnat pitää laittaa. Seiniä on kuitenkin jo tapetoitu ja pesuhuoneen laatoitus on hyvässä vauhdissa.

– Ammattilaiset ovat tekemässä, kyllä se siitä valmistuu, toteaa Veikko Barsk levollisesti.

Talon vauriot olivat harmillisia sikälikin, että Barskit olivat kunnostaneet taloa pitkää ja viimeinen vaihe remontista valmistui vain pari kuukautta ennen tulvatuhoja.

Tornionjoella ei ole yli 50 vuoteen nähty yhtä voimakasta tulvaa kuin viime keväänä. Paikoin ylitettiin jopa vuoden 1968 ennätystulvan lukemat. Videokooste kertoo keväisestä vedenpaisumuksesta:

Tornionjoen poikkeuksellinen tulva katkaisi useita teitä ja aiheutti vaurioita sadoille rakennuksille.

Kesä meni mökkiä ja saunaa remontoidessa

Vaikka asuintalon kunnostamisen onkin hoitanut rakennusyritys, remontoimista on riittänyt Heini ja Veikko Barskillakin. Varastona toimiva entinen navetta oli laitettava kuntoon, ja paljon töitä oli mökkirakennustenkin kanssa.

– Saunamökin lattialla oli 30 senttiä vettä. Mökin lattia ei kastunut aivan niin pahasti, mutta purkaahan ne kaikki piti, kertoo Heini Barsk.

Mökkitilojen kuivatuksessa ja remontoinnissa kului koko kesä, syyskuun lopulle asti, joten varsinaista rentouttavaa mökkielämää pariskunta ei päässyt viime kesänä juuri viettämään.

Suojautuminen tulvalta on vaikeaa

Kodin remontti valmistunee tammikuussa. Ensi kevään mahdollista tulvaa seurataan siis jälleen omasta talosta.

Veikko Barsk kertoo olleensa yhteydessä ely-keskukseen pohtiessaan keinoja suojautua tulevilta tulvilta. Barsk toivoisi esimerkiksi lisää siltarumpuja, jotta vesi pääsisi kulkemaan paremmin pois teiden välissä sijaitsevalta tontilta, mutta tällä tietoa uusia rumpuja ei ole tulossa.

Veikko Barsk toteaa, että hiekkasäkkien ja muovituksen lisäksi mahdollisuuksia suojautua tulvavedeltä on niukasti.

– Ei siihen oikein voi varautua. Ei luonnonvoimille pysty mitään, hän sanoo.

Helpottavaa tilanteessa on ollut se, että paperisotaa tai minkäänlaista kiistelyä ei ole tarvinnut käydä mihinkään suuntaan. Veikko Barskin mukaan sekä rakennusyrityksen että vakuutusyhtiön kanssa asiat ovat sujuneet ongelmitta ja sujuvasti.

– Hyvin myötätuntoisiakin siellä on oltu, Heini Barsk kiittelee.

Oman kodin kaipuu

Myös väliaikaisen kodin kanssa pariskunnalla oli onnea: evakkokoti löytyi samalta kylältä, muutaman sadan metrin etäisyydeltä omasta talosta. Omaan taloon pääsemistä Barskit kuitenkin odottavat kovasti. Muuttamaan he päässevät tammikuun lopulla.

– Kyllähän tässä sellainen väliaikaisuuden tunne on ollut. Hienossa, ihanassa talossa olemme saaneet asua, mutta kyllä kotiin on ikävä, Heini Barsk huokaa.