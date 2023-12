Neandertalinihmisen DNA saattaa selittää sitä, miksi jotkut meistä ovat aamuvirkkuja

Neandertalilaisilta perityt geenit lisäävät taipumusta nousta aikaisin, selviää tuoreesta tutkimuksesta, josta uutisoi The Guardian. Piirre on hyödyksi alueilla, joilla on lyhyitä päiviä.

Avaa kuvien katselu Monet nykyihmiset kantavat neandertalilaisten geenejä, koska ne auttoivat esivanhempiamme sopeutumaan elämään muualla kuin Afrikassa. Kuvassa neandertalinihmistä esittävä rekonstruktio hollantilaisessa museossa. Kuva: Bart Maat / EPA