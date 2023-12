Whatsappiin tuli uusia ominaisuuksia, joiden avulla voi tuhota arkaluonteiset viestit ja muistaa tärkeät asiat

Whatsapp-viestisovellukseen on tullut joulukuun aikana uusia ominaisuuksia.

12. joulukuuta sovellus otti käyttöön kiinnitetyt viestit, joiden avulla tärkeät viestit voi kiinnittää viestiketjun yläreunaan.

Viestit on aiemmin voinut laittaa muistiin tähdelliset viestit -ominaisuudella. Uuden ominaisuuden ero siihen on se, että kiinnitetty viesti näkyy koko ajan, kun taas tähdelliset viestit pitää avata erikseen sovelluksen asetuksista.

Viestejä voi kiinnittää sekä kahdenkeskisissä keskusteluissa että ryhmissä. Kiinnitetty viesti näkyy kaikille viestiketjun osallistujille.

Viestin voi kiinnittää yhden, seitsemän tai kolmenkymmenen päivän ajaksi.

Ominaisuus tulee käyttöön uusimman sovelluspäivityksen myötä.

Ääniviesteihin ”itsetuho-ominaisuus”

Whatsapp on aiemmin joulukuussa ottanut myös käyttöön ääniviestit, jotka poistuvat sen jälkeen, kun vastaanottaja on kuunnellut ne. Samanlainen ominaisuus on ollut jo kauan käytössä myös kuvissa.

Whatsapp kertoo blogissaan, että poistuvilla ääniviesteillä voi tarvittaessa esimerkiksi kertoa luottokorttitietoja tai suunnitella yllätystä niin, etteivät ulkopuoliset pääse vahingossa viesteihin käsiksi.