Miehet hoitavat partojaan yhä huolellisemmin – viidellä vinkillä pääsee jo pitkälle

Jouko Salmijärvellä on perinteinen pukinparta. Se vaatii trimmausta ja öljyhoitoa pysyäkseen kuosissa.

Parta kasvatetaan joko korostamaan kasvoja tai peittämään ei-toivottuja muotoja. Tuntuma on, että parroista myös huolehditaan aiempaa paremmin, mutta virallista tietoa asiasta ei ole.

Kokkolalaisen Jouko Salmijärven parta näyttää erehdyttävästi Joulupukin parralta: se on harmaa ja noin kymmenen senttiä pitkä muotoon leikattuna.

– Olen pitänyt partaa armeijasta lähtien, vaikka ei se silloin näin hyvin kasvanut, kertoo Salmijärvi.

Lapin sääoloissa kasvanut Salmijärvi kokee myös, että parta lämmittää kylmässä ilmassa.

– Olen kokonaan leikannut sen vain kahdesti, kun joku pojista on lähtenyt armeijaan.

Jouko Salmijärvi hoitaa partaansa itse. Hän siistii sitä leikkurilla ja käyttää rasvaa ja pesuainetta.

– Muotoilua varten käyn opiskelijoiden penkillä istumassa.

Avaa kuvien katselu Partaöljy on juoksevaa. Sitä otetaan pullosta pipetillä, hierotaan käsiin, jonka jälkeen se levitetään partaan. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Parta korostaa ja peittää

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kpedun hiusalan ammattiopettaja Heidi Hietala on huomannut, että nykyään monella miehellä on hoidettu parta, joka korostaa kasvojen muotoa tai peittää ei-toivottuja muotoja.

– Monelle miehelle parta on ulkonäkökysymys. Miehet hoitavat partaa monenlaisilla tuotteilla, sanoo Hietala.

Näppituntuma on se, että parrasta huolehtimisen suosio olisi kasvussa, mutta esimerkiksi Suomen Hiusyrittäjillä ei ole tietoa siitä, miten paljon partoja siistitään ja trimmataan.

Partaa hoidetaan öljyllä ja vahalla. Pesun jälkeen laitettava öljy pehmentää jouhea muistuttavan karvan ja tuo kiiltoa. Lisäksi se antaa hyvän tuntuman partaan.

Avaa kuvien katselu Heidi Hietala kannustaa miehiä hoitamaan partaansa. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Viisi neuvoa parranhoitoon

Heidi Hietala vinkkaa, miten parran saa pidettyä kuosissa.

1. Muotoiluta partaa säännöllisesti esimerkiksi hiustenleikkauksen yhteydessä 4-6 viikon välein. Kasvojen muotoon ja tyyliin sopivaa mallia on helppo ylläpitää itse kotona parturikäyntien välissä.

2. Käytä hoitoon laadukkaita tuotteita päivittäin: pesuun parralle tarkoitettu pesuaine, lisäksi jätettävä hoitotuote, esimerkiksi partaöljy, joka hoitaa sekä ihoa että partakarvaa.

3. Voit muotoilla partaa ja viiksiä myös vahalla, jolla vallattomat karvat saadaan kätevästi kuriin. Partakampa tai -harja on hyvä apuväline.

4. Terveelliset elintavat ja monipuolinen ravinto edistävät karvankasvua.

5. Kokeile rohkeasti erilaisia partatyylejä.

Mies on kärsivällinen ja helppo asiakas

Kampaajaopiskelija Melinda Lillkålan mielestä parrakas mies on kampaajalle helppo asiakas.

– Yleensä asiakkaalla ei ole vaikeita toivomuksia. Pitää saada vain parta siistiksi kertoo Lillkåla.

Parran leikkaaminen poikkeaa paljon hiusten leikkaamisesta. Partakarvan rakenne ja esimerkiksi jäykkyys on erilainen.

– Parta on kaiken kaikkiaan vaikea leikata, jos pitää esimerkiksi rajata. Myös itse leikkaaminen on haastavampaa, koska partakarva on kuin hevosen jouhi, sanoo Lillkåla.

Avaa kuvien katselu Partaa voidaan hoitaa monenlaisilla tuotteilla: on shampoota, hoitoainetta, rasvaa ja öljyä. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Viisi tyhmää kysymystä parrasta

Hernekeitto vai makkarakeitto, Jouko Salmijärvi?

– Kyllä se on makkarakeitto. Hernekeitto sotkee liikaa. Parran kanssa pitää opetella syömään niin, että ei valuta partaan.

Milloin parta on liian pitkä?

– Kun menet nukkumaan ja vedät peittoa päälle, jos parta ottaa siinä vastaan se on liian pitkä, sanoo Salmijärvi.

Avaa kuvien katselu Lapset voivat huoletta vetää joulupukkia aidosta parrasta. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Onko parran värillä väliä?

– Ei ole. Olen nähnyt viihdeohjelmissa monenvärisiä.

Onko parrasta jotain muuta hyötyä?

– Kun lapsi epäilee pukin aitoutta, voin sanoa kokeileppa vetää parrasta?

Kenelle parta kasvaa?

– Parta ei kasva pahoille eikä turpajouhet joutaville.