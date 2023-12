Uhmakas Orbán saapui Eurooppa-neuvoston kokoukseen: ”En näe syytä neuvotella Ukrainan EU-jäsenyydestä”

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on jarruttanut Ukrainan tukipäätöksiä EU:n huippukokouksen alla.

BRYSSEL Eurooppa-neuvoston kokoukseen saapunut Unkarin pääministeri Viktor Orbán tyrmäsi Ukrainan toiveet EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta. Orbánin mukaan Ukraina ei vielä täytä ehtoja neuvottelujen aloittamiseksi.

– Olemme asettaneet Ukrainalle seitsemän ennakkoehtoa neuvottelujen aloittamiseksi. Komissio on itsekin todennut, että kolme ehdoista ei täyty. Siksi en näe syytä neuvottelujen aloittamiselle, Orbán sanoi.

Orbán viittasi kommentillaan komission viime kuussa antamaan laajentumisraporttiin, jonka mukaan Ukraina ei ole vielä toteuttanut kaikkia komission edellyttämiä uudistuksia.

Komission arvion mukaan Ukraina on kuitenkin edistynyt tarpeeksi, jotta varsinaiset jäsenyysneuvottelut voidaan aloittaa. Samalla kannalla on myös iso enemmistö muista EU-maista.

Orbán kiistää kaupankäynnin

Unkaria onkin taivuteltu EU:n yhteiseen rintamaan Ukrainan tueksi tärkeänä pidetyn huippukokouksen alla.

Jäsenyysneuvottelujen ohella EU-johtajien on määrä päättää 50 miljardin euron taloudellisesta tukipaketista Ukrainan hyväksi. Unkari haraa vastaan myös tältä osin.

– Lyhyellä aikavälillä Ukrainan rahat on huomioitu EU:n budjetissa. Jos haluamme lisätä rahoitusta, tämä on tehtävä budjetin ulkopuolella, Orbán sanoo.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Orbánia (vas.) taivutellaan EU:n yhteiseen tukirintamaan. Kuva: EPA-EFE

Orbán ei ottanut kantaa siihen, osallistuisiko Unkari budjetin ulkopuoliseen tukivälineeseen. Hän kiisti myös väitteet Ukrainan tukipäätösten kytkemisestä Unkarin ja EU:n välisiin rahoituskiistoihin.

– Emme ole täällä tekemässä kauppaa. Edustamme omia lähtökohtiamme ja periaatteitamme, Orbán sanoi.

Päätökset vaativat yksimielisyyttä

Unkarin rooli korostuu yksimielisyyttä vaativissa budjetti- ja laajentumispäätöksissä. Ilman Unkarin hyväksyntää EU:n pitkän aikavälin toimet Ukrainan hyväksi uhkaavat kaatua.

Päätösten lykkääntymisen pelätään lähettävän huonon viestin EU:n sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen.

– Meidän on ehdottomasti päästävä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi saapuessaan kokoukseen.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpo keskusteli komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa ennen kokousta. Kuva: EPA-EFE

Saksan liittokansleri Olaf Scholzin mukaan taloudellisesta tuesta on kyettävä sopimaan, jotta Ukraina pystyy puolustautumaan Venäjän aggressiota vastaan myös jatkossa.

– Venäjän presidentin on tiedettävä, ettei hän voi laskea sen varaan, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot vähentäisivät tukeaan Ukrainalle, Scholz sanoi.

Orpo tyrmää kiristyksen

Yleinen arvio Brysselissä on, että Unkarin jarrutuksen taustalla on halu vapauttaa EU:n jäädyttämiä EU-varoja. Kysymyksessä on yhteensä yli 30 miljardin euron potti.

EU-komissio päätti eilen vapauttaa 10,2 miljardia euroa Unkarin jäädytetyistä tuista. Unkarilta on tämänkin jälkeen jäädytettynä 21 miljardia euroa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tyrmää kiristämisen EU:n yhteisillä päätöksillä.

– En hyväksy minkäänlaista kiristämistä keneltäkään näissä kysymyksissä. Meidän on pakko löytää järkiperusteiset ratkaisut, Orpo sanoi.

Petteri Orpo kommentoi huippukokouksen asetelmiä Brysselissä.

Eurooppa-neuvoston kokouksesta ennakoidaan poikkeuksellisen vaikeaa. Laajentumisen ja Ukrainan taloudellisen tukivälineen lisäksi kokouksessa keskustellaan Lähi-idän tilanteesta ja maahanmuutosta.

Suomen itärajan tilanne noussee myös kokouksen agendalle. EU-johtajien odotetaan tuomitsevan kolmansien maiden hybridioperaatiot ja maahanmuuttajien välineellistämisen.

