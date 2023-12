Ilmastonmuutoksen taklaamisessa kaupungeilla ja kunnilla on nyt suuri rooli, uskoo tutkija

Dubain ilmastokokouksen päätös hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä tuo paineita kunnille ja kaupungeille.

Ilmastokokouksessa hyväksyttiin keskiviikkona päätöslauselma, johon ensimmäistä kertaa kirjattiin asteittainen siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista eli öljystä, kaasusta ja hiilestä.

Turun yliopiston maantieteen professorin ja Suomen ilmastopaneelin jäsenen Jukka Käyhkön mukaan fossiilisista polttoaineista luopuminen ja hiilineutraalius tapahtuvat erityisesti yritysten ja kuntien tekojen kautta. Esimerkiksi Turku on päättänyt olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

– Turku kuuluu edelläkävijöihin Suomessa. Kunnat vastaavat asukkaiden infrastruktuurista ja palveluista. Energiantuotantokin on usein sidottu kunnallisiin toimijoihin, joten tällä ilmastokokouksen linjauksella on todella iso merkitys. Luulen, että kun kunnat ja kaupungit tekevät ilmastotyötä yhä enemmän, niin se helpottaa tulevaisuudessa kansalaisen vähähiilisyyttä.

Turun pormestari Minna Arve (kok.) näkee, että Turku on todella tehnyt jo paljon päästöjen vähentämiseksi, mutta haasteita on vielä edessä.

– Turku on jo lähes tehnyt siirtymän pois fossiilisista polttoaineista. Se on ollut merkittävintä, mutta vielä on tekemistä kestävän liikkumisen eteen ja se on seuraavien vuosien haaste.

Lähes 200 maan hyväksymä linjaus ei ole niitä sitova, joten linjaukseen sisältyy riskejä ilmaston kannalta.

Kuuntele, miksi ilmastokokouksen linjaus on Jukka Käyhkön mukaan kuitenkin merkittävä.

Ilmastokokouksessa ilmastonmuutoksen kieltäjien määrä on käymässä vähiin

Joukkoliikenne avainasemassa

Yksi keino vähähiilisyyteen on kaupungeille hyvä joukkoliikenne sekä jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien lisääminen.

– Liikenne on Suomen päästösektorilla se haastavin osa. Energiantuotanto ja teollisuus ovat ottaneet jo isoja askeleita hiilineutraaliutta kohti, mutta liikenteen päästöjä on tosi vaikea saada alas. Liikkuminen on yhteiskunnassa olennainen tarve ja siihen liittyvässä päätöksenteossa täytyy olla kieli keskellä suuta, Käyhkö sanoo.

Lisäksi tarvitaan ihmisiltä motivaatiota, eli halua tehdä tarvittavia muutoksia liikkumisen saamiseksi ympäristöystävällisemmäksi.

– Emme saa kokea, että olisi vaikea asia luopua esimerkiksi autosta. Ilmastopolitiikan perusasia on, että ilmastotoimien pitäisi olla oikeudenmukaisia ja hyväksyttäviä, muuten muutosta ei tapahdu. On puhuttu paljon, miten se tapahtuisi oikeudenmukaisesti ja se pitää jatkossa poliittisilla areenoilla keskustella. Teknologia auttaa tässä paljon, mutta ei sähköautoistuminenkaan ole globaalilla tasolla mitenkään ongelmatonta, kun mietitään vaikka akkumineraalikysymyksiä.

Hiilidioksidikello tikittää

Kansainvälisesti on pitkään pidetty 1,5 astetta rajana, jonka yli ilmaston lämpenemistä ei saa päästää.

– Tämä vuosi, jota nyt elämme, tulee hyvin todennäköisesti olemaan mittaushistorian lämpimin vuosi. Maapallon ilmaston keskilämpötila on nyt 1,3 astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla. Meillä on enää 0,2 astetta jäljellä siihen 1,5 asteeseen. Tästä näkökulmasta meillä on todella kiire vähentää päästöjä ja edessä on kivuliaitakin päätöksiä, Käyhkö näkee.

Jukka Käyhkön mukaan internetistä löytyvän hiilidioksidikellon suuntaa tuskin saadaan vaihdettua ilman isoja päästövähennyksiä.

– Meillä on vähän yli viisi vuotta aikaa siihen, että kellon hiilidioksidiraja ylittyy 1,5 asteen osalta. Sen takia ilmastokokouksen loppupuolella korostettiin, että lähivuodet ratkaisevat. Nyt pitäisi saada asiat ripeästi käyntiin, jotta pystyisimme osoittamaan että kello hidastuu ja ilmastonmuutos haitallisine vaikutuksineen jää lievemmäksi, Käyhkö hoputtaa.

Asiaa on Käyhkön mukaan mielekästä tarkastella juuri käytettävissä olevan hiilibudjetin näkökulmasta.Globaalisti vuoteen 2030 mennessä meidän pitäisi pystyä vähentää hiilidioksidipäästöjä 43 prosenttia ja vuoteen 2035 mennessä jo 60.

– Vaatimus on kova. Vuoteen 2050 mennessä päästöjen tulisi lopulta olla niin pienet, että luonnonnielut pystyvät poistamaan tämän määrän hiilidioksidia ilmakehästä. Tällöin olisi saavutettu tavoiteltu hiilineutraalius, Käyhkö sanoo.