EU solmi alustavan sovun sähkömarkkinoiden uudistamisesta – pyrkii irtaantumaan venäläisestä energiasta

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavaan sopuun unionin sähkömarkkinoiden uudistamisesta, kertoo uutistoimisto AFP.

Uudistuksella pyritään muun muassa vähentämään sähkön hinnan riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden hinnoista. Lisäksi uudistus pyrkii suojaamaan kuluttajia sähkön hintapiikeiltä ja nopeuttamaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa.

Sekä EU:n neuvoston että parlamentin on vielä erikseen vahvistettava ja hyväksyttävä sopimus virallisesti.

Venäjän hyökkäys laittoi liikkeelle

EU:ssa herättiin sähkömarkkinoiden uudistamistarpeeseen viime vuoden energiakriisin myötä.

Lännessä on pyritty irrottautumaan venäläisestä energiasta ja erityisesti maakaasusta Venäjän aloittaman Ukrainan sodan jälkeen. Tämä on nostanut fossiilisten polttoaineiden hintoja, mikä taas on nostanut myös sähkön hintoja EU:ssa.

Unionin sähkömarkkinat toimivat nykyisin niin, että sähkön hinta perustuu sähköntuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden kustannuksiin.

Kun hintapiikki iski kuluttajiin kesällä 2022, EU-maat yrittivät pehmentää osumaa muun muassa erilaisilla avustuksilla ja sähkön arvonlisäveron alennuksilla.

Sähkömarkkinauudistuksella halutaan vastaisuudessa välttää tällainen tilanne ja myös vähentää sähkön hinnan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

– Sopimuksen syntyminen on loistava uutinen, koska se auttaa vähentämään EU:n riippuvuutta venäläisestä kaasusta ja edistää fossiilivapaata energiaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi, Espanjan energiaministeri Teresa Ribera sanoo uutistoimisto AFP:n mukaan. Espanja on EU:n neuvoston puheenjohtajamaa kuluvan vuoden loppuun asti.

Neuvosto voisi julistaa ”energiakriisin”

Euroopan komissio esitteli unionin sähkömarkkinoiden uudistuksen viime maaliskuussa. Teknisesti uudistuksella muutetaan sähköalan vuoden 2019 asetuksia ja vuosien 2018–2019 direktiivejä.

Lisäksi sillä muutetaan asetusta, joka koskee energian tukkumarkkinoiden suojaamista manipuloinnilta. Tästä niin sanotusta Remit-asetuksesta neuvosto ja parlamentti pääsivät alustavaan sopuun jo marraskuussa.

Sähkömarkkinauudistuksessa annetaan myös neuvostolle valta julistaa unioninlaajuinen ”kriisi” markkinaolosuhteiden perusteella. Tällaisen kriisin julistaminen voisi liittyä energian keskimääräiseen tukkuhintaan tai vähittäishinnan jyrkkään nousuun.