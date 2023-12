Suomi mainittu – tänä vuonna maailma huomasi suomalaisen kulttuurin harvinaisen monta kertaa, eikä se ole sattumaa

Suomi on tunnettu ulkomailla etenkin hyvästä hallinnosta ja elämänlaadusta. Nyt rinnalle alkaa kivuta myös kulttuuri. Asiantuntijan mukaan taustalla on pitkäjänteinen työ.

Suomalainen kulttuuri on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen näkyvästi esillä maailmalla. Huomiota ei ole tullut vain tietyn taiteenlajin alueelta, vaan laaja-alaisesti musiikista elokuviin ja kuvataiteesta peleihin.

Tässä artikkelissa pohditaan, mistä suomalaisen kulttuurin kova noste johtuu ja onko tämä vain hetken huumaa.

Mutta aluksi kertaus siitä, missä asioissa Suomi on kuluvana vuotena mainittu.

Avaa kuvien katselu Käärijän menestys Euroviisuissa nosti suomalaisen musiikin esiin maailmanlaajuisesti. Kuva: Sarah Louise Bennett / EBU

Käärijä

Käärijä teki historiaa sijoittumalla toiseksi Euroviisuissa kappaleella Cha cha cha. Suomalaisräppäri sai vihreässä bolerossaan aikaan ennennäkemätöntä fanitusta kotimaan lisäksi ympäri maailmaa.

Suomalainen ja vieläpä suomenkielinen musiikki ei ole pitkään aikaan saanut näin suurta huomiota yhdellä kertaa. Cha cha cha nousi viisujen jälkeen suoratoistopalvelu Spotifyn maailman kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon.

Toimittaja Antti Kurra nostaa videolla esiin faktoja Euroviisujen finaalista ja Käärijän historiallisesta menestyksestä.

Avaa kuvien katselu Alma Pöysti on ehdolla parhaan naisnäyttelijän palkintoon musikaali- ja komediaelokuvien kategoriassa Golden Globe -gaalassa elokuvasta Kuolleet lehdet. Kuva: Malla Hukkanen

Kuolleet lehdet ja Alma Pöysti

Aki Kaurismäen ohjaama ja Alma Pöystin tähdittämä elokuva Kuolleet lehdet on niittänyt mainetta Cannesin elokuvajuhlilta lähtien. Elokuva sai siellä tuomariston palkinnon Prix du Juryn, jota pidetään juhlien kolmanneksi tärkeimpänä.

Kuolleet lehdet sai Yhdysvalloissa Golden Globe -ehdokkuuden parhaan ei-englanninkielisen elokuvan sarjassa.

Pääosaa näyttelevä Alma Pöysti sai ehdokkuuden parhaan naisnäyttelijän palkintoon musikaali- ja komediaelokuvien kategoriassa. Suoritus on historiallinen, sillä muut ehdokkaat ovat Hollywoodin nimekkäimpiä näyttelijöitä.

Kaurismäen elokuvan menestys voi jatkua vielä Oscar-kisassa. Elokuva valittiin niin kutsutulle 15 elokuvan lyhytlistalle, jolta valitaan varsinaiset viisi Oscar-ehdokasta tammikuussa.

Lue: Aki Kaurismäen elokuva Kuolleet lehdet voitti Cannesin tuomaristopalkinto Prix du Juryn

Avaa kuvien katselu Sisu-elokuvan pääosassa on yksinäinen Lapin kullankaivaja Aatami Korpi (Jorma Tommila). Kuva: Antti Rastivo

Sisu-elokuva

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu-elokuva sai historiallisen hyvän vastaanoton huhtikuun lopulla Yhdysvalloissa. Elokuvan lipputulot ensimmäisenä viikonloppuna nousivat 3,25 miljoonaan dollariin, mikä teki siitä maan 10. katsotuimman elokuvan.

Suomen elokuvasäätiön mukaan kyseessä oli laajimman levityksen koskaan Yhdysvalloissa saanut suomalainen elokuva.

Lue: Sisu-toimintaelokuva saa historiallisen laajan levityksen Yhdysvalloissa – näin suomalainen elokuva kiinnostaa nyt ulkomailla

Avaa kuvien katselu Tove Jansson -näyttelyssä Pariisissa nähtiin hänen omakuvansa vuodelta 1975. Kuva: Juha Nurminen

Tove Jansson

Lokakuussa Pariisissa esillä ollut Tove Janssonin näyttely keräsi paljon kansainvälistä huomiota. Houses of Tove Jansson -näyttelyssä oli mukana taiteilijan maalauksia, piirroksia ja kirjoituksia 1920-luvulta 1980-luvulle. Näyttelyssä vierailijoita kiehtoi etenkin Janssonin aikaansa edellä ollut persoona.

Lue: Tove Janssonin aikaansa edellä ollut persoona kiehtoo pariisilaisia – eli naisen kanssa, eikä hankkinut lapsia

Avaa kuvien katselu Kapellimestari Dalia Stasevska on kerännyt kehuja Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Kaija Saariaho ja Dalia Stasevska

Suomalaiset klassisen musiikin taiturit saivat huhtikuussa paljon huomiota Isossa-Britanniassa. Tänä vuonna menehtyneen Kaija Saariahon Innocence-ooppera sai ensi-iltansa Lontoon Royal Opera Housessa ja keräsi ylistäviä arvioita.

Musiikkijulkaisu BBC Music Magazine valitsi puolestaan kapellimestari Dalia Stasevskan vuoden 2023 muusikoksi. Ukrainan Kiovassa syntynyttä Stasevskaa kuvaillaan karismaattiseksi ja monipuoliseksi taiteilijaksi.

Joulukuussa The New York Times valitsi Stasevskan Vuonna 2023 läpimurron tehneet tähdet -listalle.

Lue: Suomalaiset musiikintekijät saavat suitsutusta maailmalla: Kaija Saariahoa ja Dalia Stasevskaa kehutaan Isossa-Britanniassa

Avaa kuvien katselu Kuva: Iiu Susiraja

Iiu Susiraja

Huhtikuussa avattiin taiteilija Iiu Susirajan ensimmäinen yksityisnäyttely Yhdysvalloissa. Paikkana ei ollut mikään muu kuin yksi maailman arvostetuimmista museoista: New Yorkin modernin taiteen museo MoMa. Syyskuulle asti auki ollut näyttely oli merkittävä tapahtuma koko suomalaisen taidekentän kannalta, sillä aikaisemmin suomalaistaiteilijoista MoMan yksityisnäyttelyyn on kelpuutettu vain Eija-Liisa Ahtila.

Lue: Näin Iiu Susirajan näyttely avattiin MoMassa New Yorkissa – taiteilija jätti tähtihetkensä välii: ”Olen ujo piimä ja huono englannissa”

Avaa kuvien katselu Alan Wake 2 -pelissä näyttelevät muun muassa Ilkka Villi, Martti Suosalo ja Peter Franzén. Kuva: Rafael Henrique / AOP

Alan Wake 2 -peli

Yksi Suomen kaikkien aikojen kalleimmista kulttuurituotteista, Alan Wake 2 -peli, sai maailmalla ylistäviä arvioita lokakuisen julkaisunsa jälkeen. Selviytymiskauhuksi kuvaillun peli budjetiksi on arvioitu ainakin 50 miljoonaa euroa. Remedy-yhtiön peli voitti pelialan Oscar-gaalaksikin luonnehditussa The Game Awardseissa kolme palkintoa.

Lue: Alan Wake -videopelin jatko-osa saa ylistystä maailmalla - ”kunnianhimoinen, outo ja viihdyttävä”, kriitikot hehkuttavat

Suomalaisille menestys tulee edelleen yllätyksenä

Suomi mainittu -lausahdus kuullaan usein, kun jokin suomalainen asia saa näkyvyyttä maailmalla. Pienelle maalle tuntuu edelleen olevan tärkeää, että meidän osaamisemme huomataan.

Silti edelleen suomalaisten menestys tulee meille itsellemme aina jonkinlaisena yllätyksenä.

– Ei meidän tarvitse päästä siitä yli. On tosi hienoa, että olemme ylpeitä kansainvälisestä näkyvyydestä, sanoo Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnanjohtaja Hanna Lämsä.

Lämsän mukaan suomalaisen kulttuurin näkyvyys maailmalla on kasvanut viime vuosina. Tänä vuonna siinä on ollut erityinen twisti, kun menestystä on tullut laajalla skaalalla musiikista kuvataiteeseen ja elokuvista peleihin.

Lämsä sanoo, että kansainvälistyminen on pitkän matkan juoksu.

– Nyt alkaa näkyä se hyvä ja pitkäjänteinen työ. Meillä on hyviä ammattimaisia tekijöitä, kansainvälistä osaamista ja ammattimaisesti toimivia tukiorganisaatioita. Kyllä tämä on sen ansiota.

Avaa kuvien katselu – Uskon, että suomalaisen kulttuurin menestys maailmalla voi jatkua, sanoo Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnanjohtaja Hanna Lämsä. Kuva: Katriina Laine / Yle

Suomi on ylipäätään ollut aiempaa näkyvämmin esillä ympäri maailmaa. Kansainvälisissä medioissa on kirjoitettu Suomen Nato-jäsenyydestä sekä edellisestä hallituksesta ja entisestä pääministeristä Sanna Marinista (sd.). Ja lähinnä positiivisessa valossa.

Suomen saama julkisuus on edistänyt myös suomalaisen kulttuurin näkyvyyttä maailmalla.

– Suomi ei ehkä ole ollut tunnettu kulttuuristaan aiemmin niin kuin hyvästä hallinnosta tai elämän laadusta. Mutta siinä on havaittavissa pientä nousua myös kulttuurin osalta, ja tätä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa, sanoo Lämsä.