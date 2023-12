Ympäristöministeriö myöntää tehneensä virheitä – nyt Merenkurkun luonnonsuojeluasioiden käsittelyyn halutaan uusi alku

Ympäristöministeriön suhtautuminen Merenkurkun luonnonsuojeluun on puhuttanut alueen asukkaita.

Tilattuun kartoitukseen on kerätty alueen asukkailta ja toimijoilta kommentteja. Päätöksenteon pohjustukseksi toivotaan muun muassa avoimempaa yhteistä pohdintaa.

Ympäristöministeriö myöntää tehneensä virheitä Merenkurkun luonnonsuojeluasioita koskevien keskustelujen osalta.

Nyt ministeriössä halutaan luoda parempi yhteys alueen asukkaisiin, sekä kuunnella herkemmällä korvalla mitä heillä on sanottavana.

Ympäristöministeriö on tilannut ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista.

30-sivuinen raportti koostuu noin 40 haastattelusta, joissa on kuultu muun muassa alueen päättäjiä, kunnanjohtajia, maanomistajia, yhdistysten edustajia sekä metsästäjiä ja kalastajia.

Kartoitus toteutettiin tänä syksynä.

Ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen toteaa, että alueen asukkaat ovat vuosikymmenten aikana kokeneet epäoikeudenmukaisuutta ja turhautuneisuutta.

– Olemme ympäristöministeriössä tehneet virheitä vuosien varrella, ja maksamme siitä nyt hintaa. Suhde alueen ihmisiin on melko huono, eikä toista osapuolta puolin ja toisin enää haluta kuunnella.

”Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidat ja niiden ratkaisumahdollisuudet” -raportin tiivistelmässä todetaan, että haastatteluissa nousi esiin myös tyytymättömyys hallinnon toimintatapoihin sekä yhteistyökykyyn.

Alueen asukkaat ovat kaivanneet avoimempaa yhteistä pohdintaa eri toimenpiteiden tavoitteista ja keinoista.

Avaa kuvien katselu Ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen myöntää ympäristöministeriön tehneen virheitä.

Natura 2000 kummittelee edelleen

Haaranen toteaa että Natura 2000 -verkoston valmistelu vaikuttaa edelleen asukkaiden asenteisiin.

– On surullista että joudumme edelleen käsittelemään virheitä, joita tehtiin 30 vuotta sitten, Haaranen toteaa.

Haarasen mukaan moni asia on muuttunut ja toimintatavat ovat kehittyneet.

– Meillä on uusia ihmisiä töissä, ja toivoisin että osa menneestä voitaisiin unohtaa, ja voisimme ryhtyä rakentamaan luottamusta uudelleen, Haaranen sanoo.

Tammikuussa 2024 ministeriö järjestää Vaasassa tapaamisen Merenkurkun luonnonhoidon tiimoilta yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada aikaiseksi toimintasuunnitelma alueen luonnonhoidolle.

– Olen vakuuttunut siitä, että tulemme löytämään ratkaisuja, Haaranen sanoo.

Alueella ollaan ristiriitaisen toiveikkaita

Lars Skog on elävän saariston asiaa ajavan kannatusyhdistyksen puheenjohtaja. John Erickson on osuuskunta Aurinkoreitin sekä Merenkurkun maailmanperintö delegaation puheenjohtaja.

He molemmat toivovat että maa- ja vesialueiden omistajat otetaan mukaan päätöksentekosprosesseihin.

– Pahimmassa tapauksessa tilanne voi pahentua entisestään, mikäli nyt käynnistetty prosessi meneekin mönkään. Siksi olisi tärkeää, että nyt onnistuttaisiin, Erickson toteaa.

Skog alleviivaa, että nyt on ensin arvioitava nykyiset Merenkurkun luonnonsuojelualueet, ennen kuin uusien alueiden kanssa edetään. Hän on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että raportista on hyötyä.

– Luulen, että se voi korjata monta asiaa. Mielestäni olemme jo päässeet pitkälle ja monen projektin osalta yhteistyö on edistynyt. Mahdollisuuksia on, Skog toteaa.

Juttu on käännös Svenska Yle Österbottenin artikkelista: ”Vi har gjort många misstag” – Miljöministeriet begärde utredning för att begrava stridsyxan i Kvarken