Valtteri Raekallio Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän johtoon – lupaa tilata teoksia muilta kuin itseltään

Valtteri Raekallio, 41, on valittu Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän johtajaksi. Kolmivuotinen pesti alkaa elokuussa 2024. Ryhmän nykyinen vetäjä Antti Lahti lähtee luotsaamaan ensi kesänä Kuopion kaupunginteatteria.

Raekallio palaa vanhaan, tuttuun taloon, sillä hän työskenteli kaupunginteatterin tanssiryhmässä eli Helsinki Dance Companyssa tanssijana vuosina 2006–2013.

– Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta palata takaisin ’kotiteatteriini”, Raekallio kertoo sähköpostitse työmatkalta Japanista.

Hän kertoo jatkavansa kaupunginteatterin tanssiryhmän kehittämistä ”sen täyteen potentiaaliin Suomen johtavana ammattitanssiryhmänä ja keskeisenä osana Helsingin kaupunginteatteria”.

Teoksia muilta kuin itseltäni

Raekallio on luotsannut kymmenen viime vuotta omaa ryhmäänsä. Raekallio Corp. on tullut tunnetuksi paikkasidonnaisista ja usein osallistavista tanssiteoksista, joissa yleisö kulkee esityksen mukana. Moni teos on saanut inspiraationsa kotimaisesta nykykirjallisuudesta.

Raekallio on vienyt yleisöjä rohkeasti urbaaneihin paikkoihin, kuten pommisuojaan, Jätkäsaaren bunkkeriin ja tyhjillään olevaan Marian sairaalaan Helsingissä.

Raekallio Corp. esitti teoksen Uraanilamppu entisessä öljysäiliössä Helsingissä vuonna 2021. Edessä tanssitaiteilija Natasha Lommi. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Uudessa pestissään Helsingin kaupunginteatterissa Raekallio aikoo tilata teoksia muilta kuin itseltään.

– Ryhmän taiteellinen työskentely ei tule johtajakaudellani keskittymään pääasiassa minun teoksiini.

Helsinki Dance Company on esittänyt kymmenen viime vuotta lähestulkoon pelkästään kotimaisia tanssiteoksia. Raekallion kaudella siihen tulee muutos.

– Haluan, että HDC tarjoaa mahdollisuuden nähdä sellaista korkeatasoista tanssia, jota ei olisi mahdollista kokea ilman HDC:tä Helsingissä. Oma katseeni kääntyykin vahvasti ulkomaille vierailevien koreografien suhteen, Raekallio toteaa.

Yhteiskunnallinen keskustelija

Raekallio on tanssitaiteen aktiivinen, yhteiskunnallinen keskustelija, joka on pyrkinyt osaltaan parantamaan ja kehittämään tanssitaiteen perusrakenteita. Hän oli perustamassa tanssin ensimmäistä verkkojulkaisua, Liikekieli.comia vuonna 2004, ja sai siitä yhdessä Thomas Freundlichin kanssa tanssitaiteen valtionpalkinnon neljä vuotta myöhemmin.

Raekallio on tehnyt tanssijana kansainvälisen uran, ja hän on esiintynyt yli 40 maassa. Raekallio valmistui tanssijaksi Kansallisoopperan balettioppilaitoksesta vuonna 2001. Hän opiskeli vuoden vaihto-oppilaana Amsterdamin teatterikorkeakoulun modernin tanssin linjalla.

Vaikka Raekalliolla on balettitausta, mutta hän on tehnyt uransa nykytanssijana. Oppi-isänä voi pitää tanssitaiteilija Tommi Kittiä, jonka teoksissa Raekallio tanssi vuosina 2001–2010. Raekallio ja Freundlich viimeistelevät parhaillaan Kitistä kertovaa dokumenttielokuvaa.

Tanssiryhmän johtajan tehtävään haki 19 henkilöä.