Helsingin vetonaulaksi kaavailtu nähtävyys ei kiinnosta sijoittajia – uuden museon suunnittelukilpailu viivästyy

Helsingin kaupunki ja valtio haluavat yhä Suomeen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, mutta rakentamisen rahoitus on vielä auki.

Helsingin Eteläsatamaan kaavaillun uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun käynnistäminen viivästyy.

Hankkeen tärkeimmät rahoittajat, valtio ja Helsingin kaupunki, käyvät parhaillaan neuvotteluja siitä, miten museon rakentaminen maksetaan.

Uuden museon toteuttaminen piti alun perin ulkoistaa sijoittajalle, mutta sijoittajien kiinnostus kiinteistöihin on hiipunut. Siihen vaikuttavat muun muassa rakennus- ja korkokustannusten nousu.

– Kiinteistösijoitusmarkkina on muuttunut kovasti hankkeen käynnistämisen jälkeen. Sen seurauksena joudumme nyt miettimään, minkälainen tuleva museo on ja millä ehdoin se voi toimia tavalla, joka on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla, ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo.

Arkkitehtuurikilpailun piti alun perin käynnistyä tänä syksynä.

– Emmeköhän pääse valtiovallan kanssa sopimukseen siitä, miten rakennamme ja omistamme rakennuksen. Olen tämän suhteen hyvin optimistinen, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Säätiön pääomaan ei saa koskea

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamiseksi on hankittu ehdollinen pääoma, jota museon säätiö hallinnoi. Varoja pitäisi kerätä vähintään 150 miljoonaa euroa, ja nyt kasassa on jo 145 miljoonaa. Optiot raukeavat, jos säätiö ei saa hankittua vähimmäispottia kasaan.

– Lähtökohta on se, että museon pääoma pysyy koskemattomana. Se on amerikkalaisittain tällainen endowment (lahjoitus) -tyyppinen pääoma, josta käytetään vain korkoja, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould sanoo.

Merkittävimmät summat ovat tulossa Helsingin kaupungilta ja valtiolta, molemmilta 60 miljoonaa. Suurin yksityinen lahjoittaja on Sanoma-yhtiöllä vaurastunut Jane ja Aatos Erkon säätiö. Se on laittamassa hankkeeseen 20 miljoonaa. Samaisen säätiön ansiosta Suomeen saatiin Tanssin talo.

Avaa kuvien katselu Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toivoo, että uusi museo tunnetaan tulevaisuudessa maailmalla samaan tapaan kuin vaikka Sydneyn oopperatalo. Vartiainen kuvattiin kaupungintalolla Eila Hiltusen teoksen ”Ihmisiä aikojen saatossa” luona joulukuussa 2023. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Museosäätiön pääomalla ei rakenneta uutta museota, mutta sitä voi käyttää hankkeen edistämiseen. Museon rakentamista varten on perustettu kiinteistöyhtiö, jonka osakkaina ovat sekä valtio että Helsingin kaupunki.

Museosäätiön pääoman koroilla voisi Gouldin mukaan rahoittaa uuden museon toimintaa sekä museorakennuksen rahoitus- ja pääomakuluja.

– Kiinteistöyhtiö voisi ottaa lainaa siihen varsinaiseen rakennusinvestointiin. Säätiö maksaisi sitten kiinteistöyhtiölle vuokraa, jolla yhtiö voisi kattaa näitä rahoituskuluja. Tämä on yksi vaihtoehto, Gould toteaa.

Tämänhetkisen arvion mukaan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen voisi maksaa yli 100 miljoonaa euroa. Hintalappuun vaikuttaa lopulta suoraan se, millainen ehdotus voittaa arkkitehtuurikilpailun. Kilpailua on jo valmisteltu pitkälle.

Gould uskoo, että arkkitehtuurikilpailu saadaan käyntiin alkukesään mennessä. Jos näin käy, rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027, ja museossa pidettäisiin avajaiset vuonna 2030.

Ikonista maamerkkiä etsimässä

Uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle on asetettu kovat tavoitteet. Helsingin pormestari toivoo, että siitä tulee uusi symboli, josta Helsinki opitaan tuntemaan ulkomailla.

– Toivoisin, että Helsinkiin syntyisi jonkinlainen ikoninen ja symbolinen uusi rakennus, joka aletaan tuntea maailmalla vähän samalla tavalla kuin Sydneyn oopperatalo tai Eiffel-torni, Vartiainen sanoo.

Hän puhuu Suomesta arkkitehtuurin ja muotoilun ”suurvaltana”, joka ansaitsee kyseisen symbolin.

Kun Helsinkiin kaavaillusta Guggenheimin taidemuseosta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, siihen tuli yli 1700 ehdotusta. Suunnitelma kaatui vuonna 2016.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitteleminen Helsinkiin kiinnostaa todennäköisesti laajasti maailmalla, sillä Guggenheim Helsinki teki kaupunkia tunnetuksi kansainvälisen arkkitehtikunnan keskuudessa.

Uutta museota suunnitellaan samalla paikalle kuin Guggenheimia aikoinaan.

Avaa kuvien katselu Uusi museo on tarkoitus rakentaa Eteläsatamaan. Kuvaan merkitty Makasiiniterminaali on purettu. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kun museo on joskus valmis, sen pyörittäminen on oma haasteensa. Museosta halutaan tehdä Gouldin mukaan mahdollisimman omarahoitteinen. Se saisi valtiolta samansuuruista tukea kuin nykyiset Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.

Hän uskoo, että myös museon yhteydessä toimivat ravintolat, kahvilat ja kaupat tuovat rahaa taloon.

– Laskemme sen varaan, että ne palvelut tulevat olemaan vetovoimaisia ja tuomaan tulovirtoja museolle.

– Ja tietenkin toivomme ja oletamme museon sisältöjen olevan niin vetovoimaisia, että ne tuovat merkittävästi kävijävirtaa, ja siihen tämänhetkinen museobuumi valaa luottamusta, Gould sanoo.

Helsingin Eteläsatamaan on suunniteltu kokonainen uusi ”kaupunginosa”. Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta on tarkoitus tulla sen maamerkki ja vetonaula.

Alueen laatu- ja konseptikilpailu ratkesi marraskuussa 2022.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 16. joulukuuta kello 23:een saakka.