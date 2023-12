Saamelaiskäräjälakia koskeva esitys annettiin eduskunnalle

Suomen hallitus antoi saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen eduskunnalle. Hallitus hyväksyi ehdotuksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi yksimielisesti istunnossaan torstaina.

Esitys noudattaa edellisellä hallituskaudella asetetun Pekka Timosen toimikunnan mukaisia perusratkaisuja. Esitykseen on tehty pieniä tarkennuksia.

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö neuvottelivat saamelaiskäräjälakia koskevasta esitysluonnoksesta joulukuun alussa. Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi neuvotteluissa yksimielisesti valtion puolelta tulleet pienet tarkennukset Timosen toimikunnan esitykseen.

– Pienistä muutoksista huolimatta nyt annettu esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta edistää saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja voimaan tullessaan tulee oletettavasti korjaamaan YK:n ihmisoikeuskomitean toteamat ihmisoikeusloukkaukset, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso Saamelaiskäräjien tiedotteessa.

Muutoksia yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvollisuuteen

Timosen toimikunnan ratkaisujen pohjalta tehtyyn saamelaiskäräjälakiesitykseen sisältynyttä yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvollisuutta on saadun palautteen johdosta kevennetty. Sen yhteydestä on poistettu erilliset saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoja sekä vaikutusten arviointia koskevat kohdat.

Lisäksi menettelyä yhteistoiminnasta on täydennetty säännöksillä, joiden tavoitteena on varmistaa asioiden sujuva käsittely erityisesti kiireellisissä asioissa. Saamelaiskäräjien tulee viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä ilmoittaa halukkuudesta neuvotella asiasta. Määräajan tulee olla kohtuullinen ja siinä voidaan huomioida asian kiireellisyys.

Esitykseen on myös lisätty saamelaiskäräjien ehdottama käräjien kokoonpanoa koskeva säännös. Lisäksi esitystä on joiltakin osin tarkistettu ja perusteluja täydennetty.

Esityksen keskeisiä ehdotuksia: Vaaliluetteloon merkitsemisen edellytyksiä uudistetaan. Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena. Vaaliluetteloon merkitsemisen kriteerit vastaisivat myös Ruotsissa ja Norjassa omaksuttuja kieleen pohjautuvia lähtökohtia

Itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena vaaliluetteloa koskevissa asioissa saamelaiskäräjien hallituksen sijaan

Viranomaisten neuvotteluvelvoitetta selkeytetään. Yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoite ei edelleenkään muodosta veto-oikeutta saamelaiskäräjille, vaan kyse on menettelysäännöksestä

Vaalien aikatauluja ja vaalimenettelyjä parannetaan mm. helpottamalla äänestämistä saamelaiskäräjävaaleissa.

Lähde: Oikeusministeriö

Hallituksen esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.7.2024.

Saamelaiskäräjälakia on pyritty uudistamaan jo 11 vuoden ajan. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jo neljäs, joka edistää lain uudistusta. Alla olevalla videolla kerrotaan, millaisia haasteita lakiuudistuksella on vuosien varrella ollut: