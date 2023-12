Tulostin ei toimi, johto ei ole läsnä – koulukuraattori kertoo, kuinka ”arjesta tuli farssia”

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kun opiskeluhuollon psykologit Laura Airaksinen ja Sanni Maalehto siirtyivät vuoden alusta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiksi, moni asia muuttui. Kaikki muutos ei kulkenut hyvään suuntaan.

Ongelmia ilmeni arkisissa asioissa, kuten printtereiden käytössä, mutta eniten työtä häiritsee johtaminen.

– Organisaation suurentumisen on huomannut. Johto on nyt paljon kauempana meistä kentän työntekijöistä. Välillä tuntuu, että on vaikea saada omaa ääntään kuuluviin, Airaksinen sanoo.

Hyvinvointialueiden ja koulujen välisessä yhteistyössä on haasteita muuallakin. Kuntaliitto kysyi asiasta hiljattain kunnilta ja muilta opetuksen järjestäjiltä. Hieman yli puolet vastaajista koki käytännön yhteistyön toimivan nyt huonommin kuin ennen sote-uudistusta.

Aikaisemmin opiskeluhuollon työtä tehtiin oppilaitoksen tai kunnan sisällä. Psykologien ja kuraattorien siirryttyä hyvinvointialueiden palvelukseen mukana ovat eri organisaatiot.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella työskentelevät Airaksinen ja Maalehto pitävät ongelmana erityisesti sitä, että opiskeluhuollon lähijohdossa ei ole vastaavaa psykologia tai vastaavaa kuraattoria, eli esihenkilöä, jolla olisi psykologian alan koulutus.

Avaa kuvien katselu Koulussa työskentelevä psykologi Laura Airaksinen kertoo, että koulujen arkea tuntevien ääni ei tavoita aina hyvinvointialueen johtoa, jossa päätökset tehdään. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Opiskeluhuolto toimii peruskouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelijoiden tukena. Psykologit ja kuraattorit auttavat esimerkiksi oppilaiden jaksamisen ja oppimisvaikeuksien parissa.

Henkilöstö saa palkkaa hyvinvointialueelta, mutta heidän työpaikkansa on kuntien vastuulla olevissa kouluissa. Opiskeluhuollon psykologi-ja kuraattoripalvelut ovat esimerkki niistä palveluista, jotka siirtyivät kunnilta vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Uuden toimintamallin alkuun on opiskeluhuollon työntekijöiden mukaan liittynyt merkittäviä ongelmia. Tämä on havaittu myös johtotasolla.

Yle haastatteli tätä juttua varten Airaksisen ja Maalehdon lisäksi opiskeluhuollossa toimivaa psykologia ja kuraattoria. He eivät halua nimeään esille asian arkaluonteisuuden takia, mutta heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Ongelmiin on tarkoitus puuttua

Kanta-Hämeessä opiskeluhuollosta vastaava Oma Hämeen palvelupäällikkö Sari Tuomivaara kertoo, että johtamisen ongelmat on tunnistettu ja muutos parempaan on tulossa.

– Teimme itsekin huomioita johdon etäisyydestä ja olemme saaneet siitä palautetta. Opiskeluhuollon lähijohto on johtanut koko Kanta Hämeen hyvinvointialuetta ja siinä on ollut haasteita.

Tilanne muuttuu helmikuun alusta, kun opiskeluhuollon lähijohtamisesta tulee seudullista.

Tuomivaara ottaa kantaa myös vastaavan psykologin puuttumiseen.

– Nykyinen johtaminen on soten monialaista johtamista professio ja substanssijohtamisen sijaan, Tuomivaara sanoo.

Lähijohtaja ei siis ole välttämättä samaan alaan erikoistunut kuin alaisensa, vaan ammattijohtaja.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva Jyväskylän Mankolan koulun käytävältä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Alku ei ole ollut helppo. Siirtymäajan isoina haasteina ovat olleet psykologien ostopalveluihin turvautuminen sekä lukemattomat toimimattomat järjestelmät.

Samaan aikaan useampien koulujen koulupsykologijonot on kuitenkin saatu purettua.

Mitä opiskeluhuolto tekee? Psykologit ja kuraattorit ovat osa opiskeluhuoltoa ja tekevät työtään kouluissa ja oppilaitoksissa. Psykologi tapaa opiskelijoita, konsultoi opettajia, tekee tutkimuksia ja arviointeja. Kuraattori tarjoaa koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea opiskelijoille sekä koko oppilaitosyhteisölle. Opiskeluhuollon palveluiden tuottaminen siirtyi vuoden alussa hyvinvointialueiden vastuulle.

Kuraattori kuvaa farssiksi

Pitkään alalla toimiva kuraattori kertoo, että vaikutusvalta omaan päivittäiseen työhön on vähentynyt merkittävästi. Hyvinvointialueen johto tuntuu etäiseltä ja työn johtaminen käskyttämiseltä.

– Luottamus lähijohtoon on mitätön. Arjesta on tullut farssia, mikään ei tunnu sujuvan. Johto on jossain kaukana, ei tunne meidän arkea, kuraattori kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva, kuvattu Vuosaaren peruskoulussa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Myös psykologi sanoo, että lähijohtoon ei olla tyytyväisiä. Ihmisiä määräillään ja käskytetään. Työntekijöitä ei kuunnella, mutta he eivät uskalla valittaa, koska se tuomitaan.

Oma Hämeen palvelupäällikkö Sari Tuomivaara tunnistaa tilanteen.

– Olen pahoillani tästä kokemuksesta. Lähijohto on tavannut säännöllisesti tiimejä ja työntekijöitä. On käyty suoria, mielestäni toisia kunnioittavia keskusteluja. Olen huolissani kokemuksesta siitä, että ”valittamisesta” tuomitaan ja toivoisin, että voisimme keskustella yhdessä tästä, Tuomivaara vastaa Ylelle kerrottuun.

Tuomivaaran mukaan hyvinvointialueella on aloitettu alkuvuodesta kuraattorienkin työn yhtenäistäminen. Tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertaisia palveluita.

– Kaikki eivät kuitenkaan koe, että muutoksen tarvetta olisi.

Ostopalvelut hämmentävät

Kanta-Hämeeseen psykologeja palkattiin aluksi vuoden alussa ostopalveluina. Osa ostosopimuksista sanottiin irti kesken vuoden.

Psykologi kertoo Ylelle nykyisten ostopalveluiden kautta värvättyjen psykologien pelkäävän, milloin seuraavat irtisanomiset iskevät.

– Äkilliset sopimusten purut vaikeuttavat pitkäjänteistä työtä ja ovat vaikuttaneet jäljelle jääneiden mielialaan ja motivaatioon, hän kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva, kuvattu Vuosaaren peruskoulussa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Sari Tuomivaara sanoo, että alkuvuodesta tärkeintä oli varmistaa, että jokaisella koululla on psykologi, syksyllä myös toisen asteen oppilaitoksissa.

– Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on haastava ja kalliimpi ostotyöntekijäresurssi on koko ajan tarkastelun alla. Irtisanoutumisiin ja irtisanomisiin on erilaisia syitä, osin henkilökohtaisia.

Parhaillaan menossa on näkyvä psykologien rekrytointi. Oma Häme haluaa mieluummin palkata psykologit työsuhteeseen kuin hankkia palveluita ulkopuolisilta tuottajilta.

Käytännön yhteistyö koetaan hankalaksi monessa kunnassa

Kuntaliiton kyselyn vastausten perusteella sote-uudistus ei ole tuonut parannuksia opiskeluhuollon käytännön yhteistyöhön kuin yhdellä hyvinvointialueella, Kymenlaaksossa.

– Oikeastaan ei löytynyt sellaista hyvinvointialuetta, jossa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön välinen käytännön yhteistyö olisi toiminut selkeästi paremmin kuin ennen uudistusta, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki kertoo.

Kyselystä käy ilmi, että lain edellyttämiä yhteistyörakenteita on kuitenkin jo toteutettu melko laajasti.

Avaa kuvien katselu Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki kertoo, että haasteiksi käytännön yhteistyössä nousivat tietojen luovuttaminen, henkilöstöpula, heikko tiedottaminen sekä henkilöstön vaihtuvuus. Kuva: Suomen Kuntaliitto ry

Positiivisimmin yhteistyöhön suhtauduttiin Kymenlaaksossa, kriittisimmin Vantaa-Keravalla, Päijät-Hämeessä ja Länsi-Uudellamaalla.

Muualla yhteistyö sujui aiempaa heikommin tai siirtymän ei koettu vaikuttaneen siihen.

Kyselyyn vastasi 150 kuntaa ja 25 muuta kuntataustaisen koulutuksen järjestäjää.

