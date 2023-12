Lapin yliopisto hylkäsi Lauri Törhösen väitöskirjan – dekaani: ”Työ ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä”

Elokuvaohjaaja Lauri Törhösen väitöskirjasta on aiemmin esitetty jääviysepäilyjä ja työn laatua on kyseenalaistettu. Julkisuudessa on esitetty epäilyksiä myös väitöksen esitarkastajien esteellisyydestä. Arkistokuva.

Kuva: Irene Stachon / Lehtikuva