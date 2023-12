Playstation julkaisi odotetun ohjaimensa, joka muistuttaa enemmän frisbeetä kuin peliohjainta

Videopelit on maailman isoin viihdeteollisuuden ala, mutta vammaiset pelaajat on pitkään suljettu niiden ulkopuolelle. Tilannetta korjataan uusilla ohjaimilla.

Perinteinen konsoliohjain on säilynyt jokseenkin muuttumattomana vuosikymmenten ajan. Useimmille se on oikein kätevä ja intuitiivinen väline.

Mutta mitä jos pelaajan peukalot eivät kykene nopeisiin liikkeisiin? Mitä jos pelaaja ei pysty hoitamaan samalla kädellä sekä liikkumista että taistelemista, tai jos pelaajalta puuttuu toinen käsi?

Peliala on pitkään sulkenut ison joukon ihmisiä ulkopuolelle, koska pelivälineet on rakennettu vammattoman kehon ehdoilla. Nyt tilanne on muuttumassa.

Säätövaraa

Playstation 5:lle kehitetty Access-ohjain on Playstationin ensimmäinen vammaisille ja liikuntarajoitteisille tarkoitettu ohjain.

Tätä on odotettu, sillä Playstation 5 on tämän hetken parhaiten myyvä konsoli maailmassa. Xboxin oma Adaptive Controller ilmestyi jo vuonna 2018, ja saavutettavampia ohjaimia löytyy myös Nintendo Switchille ja PC:lle.

Frisbeeltä näyttävän kiekon reunoille on aseteltu kahdeksan painiketta, yhdeksäs on keskellä. Painikkeiden ja ohjaimeen kiinnitettävän joystickin kokoa ja asentoa pystyy muokkaamaan, ja niille voi määrittää haluamansa toiminnot. Ohjaimeen voi myös liittää erilaisia lisäohjaimia.

Avaa kuvien katselu Playstation Access -ohjainta pystyy käyttämään yhdellä tai kahdella kädellä. Kuva: Katriina Laine / Yle

Accessia esiteltiin Helsingin keskustassa toimittajille tilaisuudessa, jossa kaksi aivovamman saanutta pelaajaa pelasi sillä.

Mikael Turtiainen käyttää ohjainta yhdellä kädellä niin, että ranne ohjaa tattia ja sormet ovat näppäimillä. Ohjain lepää pöydällä, sillä sen pitäminen kädessä tuottaisi Turtiaiselle nopeasti kipua ranteeseen.

– Tämä on helpompi kuin se vanha ohjain. Tätä ei joudu pitämään ylhäällä kädessä, Turtiainen sanoo.

Jenna Kosonen pitelee ohjainta käsissään ja komentaa vasemmalla kädellä tattia, oikealla näppäimiä.

– Aiemmassa ohjaimessa on niin paljon muistettavaa ja ne on niin pienet ne nappulat, mihin sormen pitää osua. Ja ne on jaoteltu molemmille käsille, kun tuossa on selkeästi toiselle kädelle liikkuminen ja toiselle toiminnot.

Pinkki hämähäkkimies helpottaa

Videopelit on maailman isoin viihdeotellisuuden ala, mutta osa yleisöstä on pitkään suljettu niiden ulkopuolelle. Saavutettavuuteen panostetaan nyt ohjainten ja pelien suunnittelussa.

Turtiainen ja Kosonen pelaavat haastattelussa uutta Spider-Man 2 -peliä, jossa hahmojen värejä pystyy vaihtamaan niin, että ne erottuvat pelistä selkeämmin. Ruudulla seikkailee nyt vaaleanpunainen hämähäkkimies, vastustajat ovat vihreitä.

– Hahmo hukkuu taustaan, jolloin sitä on tosi hankala hahmottaa sieltä. Kun se on erivärinen, huomaan koko ajan, missä se on, Kosonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Suositun Spider-Man 2 -pelin ominaisuuksia voi säätää erilaisten pelaajien tarpeisiin. Kuva: Marvel

Värien lisäksi pelinopeutta on hidastettu 70 prosenttiin, jolloin pelaajilla on enemmän aikaa reagoida ruudun tapahtumiin. Helpotuksia ja käyttöapuja riittää.

Vammaiset pelaajat otetaan julkaisuissa koko ajan paremmin huomioon. Pelintekijät julkaisevat etukäteen tietoa pelien saavutettavuustoiminnoista, ja jotkut pelimediat julkaisevat säännöllisesti vammaisten kirjoittamia tai vammaisille pelaajille suunnattuja juttuja.

Tämä on tärkeää, Geoffrey Bunting kirjoittaa Wiredissa, koska vammattomat pelikriitikot eivät tule miettineeksi vammaisten pelaajien tarpeita.

– Arvostelut voivat auttaa vammattomia pelaajia tekemään ratkaisunsa pelien suhteen. Niiden pitäisi auttaa samaan tapaan myös vammaisia pelaajia.

Avaa kuvien katselu Xboxin Adaptive Controller on valkoinen suorakaide, johon saa kiinnitettyä runsaasti erilaisia lisäohjaimia. Kuva: imago images / STPP/ All Over Press

Hinta voi olla esteenä

Kaikille Access-ohjain ei silti sovi. IGN:n pelikriitikolle Grant Stonerille osa painikkeista oli niin jähmeitä, ettei hän saanut niitä painettua. Hän huomautti myös, etteivät kaikkien pelaajien sormet yletä samanaikaisesti kaikkiin ohjaimen painikkeisiin.

Jotkut pelaajista tarvitsevat kaksi Access-ohjainta voidakseen käyttää kaikkia tarvittavia näppäinkomentoja. Tällöin hinta muodostaa jo aikamoisen kynnyksen. Perinteisen Playstation 5 -ohjaimen saa kaupasta 65 eurolla, mutta Accessin hinta on noin 90 euroa.

Xbox Adaptive Controllerin hinta on 140 euroa, ja lisäosiin voi mennä satoja euroja lisää.

Jos 500 euron konsolin päälle täytyy ostaa sadoilla eurolla ohjaimia, jotta sillä pystyy pelaamaan, ei ratkaisu ole taloudellisesti enää kaikille saavutettava.