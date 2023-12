Avarnin järjestyksenvalvojia syytetään yli 20 uhrin pahoinpitelystä – tästä oikeudenkäynnissä on kyse

Avarn Securityn järjestyksenvalvojia koskeva laaja oikeudenkäynti on edennyt loppusuoralle. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Hyvinkäällä annetaan tänään perjantaina osapuolten loppulausunnot.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä. Juttua päivitetään uusien tietojen myötä.

Kaikkiaan 15:ttä Avarnin järjestyksenvalvojaa syytetään eriasteisista pahoinpitelyistä ja virkarikoksista. Lisäksi osaa syytetään väärästä ilmiannosta, huumausainerikoksesta ja vapaudenriistosta.

Tänään syyttäjät kertovat, millaisia rangaistuksia syytetyille vaaditaan. Alustavasti ainakin yhdeksälle aiotaan vaatia ehdollista tai ehdotonta vankeutta. Lopuille vaaditaan mahdollisesti sakkoja.

Tilanteet alkoivat selvitä, kun poliisi tutki järjestyksenvalvojien haalarikameravideoita epäillyn pahoinpitelyn yhteydessä. Materiaaleista löytyi useita epäiltyjä voimankäytön ylilyöntejä.

Kokonaisuudessa on kaikkiaan 24 haastehakemusta, joissa suurimmassa osassa rikosnimikkeinä on pahoinpitely ja virka-aseman väärinkäyttö. Uhreja kokonaisuudessa on yli 20. Heistä kaksi oli tekojen aikaan alaikäisiä.

Avaa kuvien katselu Tekopaikkoina ovat olleet enimmäkseen Tikkurilan juna-asema ja kauppakeskus Dixin alue Vantaalla. Osa teoista on tapahtunut Helsingissä juna-asemien alueilla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Avarnin valvonta-alueella pääkaupunkiseudulla elokuun 2020 ja jouluaaton 2022 välisenä aikana.

Suuri osa pahoinpitelysyytteistä liittyy voimankäyttötilanteisiin, joissa ei syytteiden mukaan ollut perustetta ottaa ihmistä kiinni ja hallintaotteeseen tai käyttää häneen voimaa.

Syytteet: Uhrille annettiin sähköiskuja

Syytteiden mukaan väkivallanteoista neljä on törkeitä pahoinpitelyjä. Niistä syytetään neljää järjestyksenvalvojaa. Kyseinen nelikko on syytteiden mukaan ollut mukana useissa teoissa eri kollegojen kanssa.

Vakavimmissa teoissa järjestyksenvalvojat lyövät työtehtävän yhteydessä kiinniotettuja uhreja useita kertoja teleskooppipatukalla jalkoihin, antavat sähkölamauttimella sähköiskuja tai lyövät käsin ja potkivat polvilla.

Syytteiden mukaan myös OC-kaasua on käytetty perusteetta osaan uhreista. Uhrit ovat pääsääntöisesti olleet tilanteissa yksin. Järjestyksenvalvojia on ollut paikalla vähintään kaksi. Syytteiden mukaan he ovat toimineet tilanteissa yhdessä.

Syytteiden mukaan uhrit kärsivät tekojen vuoksi ainakin kivusta, osa sai myös näkyviä vammoja. Ainakin kahdessa teossa on syytteiden mukaan koventamisperusteena uhrin etniseen alkuperään liittyvä motiivi.

Syytetyt kiistävät kaikki virkarikokset

Suurin osa syytetyistä on parikymppisiä miehiä. He kiistävät kaikki virkarikokset. He kiistävät myös suuren osa pahoinpitelyistä. Perusteena kiistämiselle on yleisesti se, että voimankäyttöä on pidetty tarpeellisena ja ohjeiden mukaisena uhrin vastustelun vuoksi.

Väkivaltatilanteet ovat pääosin saaneet alkunsa erilaisista järjestyksenvalvojien työtehtävistä, joissa heidän on pitänyt poistaa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö valvonta-alueelta. Jossain tilanteissa syytetyt ovat toimineet valvonta-alueensa ulkopuolella.

Osa törkeistä pahoinpitelyistä syytetyistä myöntää osan teosta lievänä tai perusmuotoisena pahoinpitelynä. Suurin osa tilanteista on tallentunut järjestyksenvalvojien haalarikameroihin.

Videoista on tunnistettu useita syytettyjä. He myös pääsääntöisesti myöntävät olleensa paikalla. Moni syytetyistä kuitenkin kiistää sen, että tilanteita olisi suunniteltu tai että niissä olisi toimittu yhteistyössä.

Oikeudessa vedetään rajaa siitä, onko käytetty voima ollut tarpeellista ja lain mukaista vai ei. Lisäksi oikeudessa kiistellään siitä, voiko järjestyksenvalvojia tuomita virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Koodisanalla "sammakko” sai valvontakamerat kääntymään muualle – vartijaväkivalta ei ole uusi ilmiö Ylen Uutispodcastin vieraana tutkija Jyri Paasonen arvioi Avarn Securityn tapausta.

Syytteiden mukaan järjestyksenvalvojat ovat virkavastuussa, koska he käyttävät julkista valtaa työssään. Puolustuksen mukaan järjestyksenvalvojat eivät ole virkavastuussa, koska heidän julkisen vallan käyttönsä rajoittuu vartiointityöhön.

Tapausta on käsitelty oikeudessa 16. lokakuuta lähtien. Yhden haastehakemuksen käsittely siirtyy myöhemmäksi.

Syytetyt järjestyksenvalvojat on irtisanottu Avarnista.

Juttua päivitetään.