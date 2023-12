Ronja Talala, 22, matkustaa paljon ja jakaa sen Tiktokissa, mutta tiettyjä lentoja hän häpeää

Neljä vuotta sitten tuntui, että kaikki puhuivat siitä. Julkkikset pohtivat suhdettaan asiaan, toimittajat ruoskivat itseään kolumneissa ja opiskelijat tekivät teemasta lopputöitään.

Sitten tuli korona, sota ja uudet puheenaiheet.

Mihin lentohäpeä unohtui?

Matkustamista rakastava Ronja Talala, 22, kertoo pohtivansa paljon lentämistä. Yhtenä vuonna hän lensi usein ja laski, miten paljon siitä tuli päästöjä.

– Oi, välillä tekee pahaa, Talala sanoo ja huokaisee.

Sen takia hän pyrkii välttämään lentämistä silloin, kun se on mahdollista. Pari vuotta sitten hän kiersi pakettiautollansa Eurooppaa.

– Minulla meni alle 7 000 euroa seitsemässä kuukaudessa. Matkustaminen ei ole edes kallista, jos miettii, miten matkustaa, Talala sanoo.

Avaa kuvien katselu Ronja Talala oli 18-vuotias lähtiessään yksin reissuun retkipakullaan. Tässä hän on Ranskassa marraskuussa 2021. Kuva: Ronja Talala

Lukiossa Talala seurasi, kun tukholmalainen ilmastoaktivisti Greta Thurnberg nousi vuonna 2018 julkisuuteen ja käynnisti esimerkillään maailmanlaajuisten koululakkojen aallon.

– Koulusta kiellettiin osallistuminen lakkoiluun, mutta seurasin sitä somen kautta, Lohjalla silloin asunut Talala muistelee.

Ilmastoaktivisti Thurnberg kertoi lopettaneensa lentämisen. Hänen esimerkkinsä innoittamana moni muukin alkoi pohtia, pitäisikö heidän lopettaa lentäminen. Ruotsissa lentämisen määrä jopa väheni hetkellisesti vuosina 2018–2019 muutaman prosentin verran, vaikka muualla lentäminen jatkoi kasvuaan.

Vuosina 2019–2020 Haaga-Helian matkailualan opiskelijat tekivät useita lopputöitä lentohäpeästä, kertoo vastuulliseen matkailuun erikoistunut lehtori Mia Tarhanen.

Tarhanen on koko uransa ajan puhunut kestävän matkailun puolesta, mutta ei usko, että häpeästä seuraisi ympäristöystävällisempää matkustamista.

– Lentohäpeä ei muuta mitään. Tarvitaan toimintaa.

Lentohäpeästä puhumisessa on Tarhasen mukaan ongelmana se, että että realistisia vähempipäästöisiä vaihtoehtoja on vielä vähän tarjolla.

Jos ihminen valitsee lentämisen, niin hän pystyy vain rajallisesti vaikuttamaan päästöihin. Sen voi tehdä vain valitsemalla lentoyhtiön, jolla on uudehkot koneet tai suora lento kohteeseen.

Sen sijaan itse matkakohteessa matkailija pystyy aivan eri tavalla vaikuttamaan valinnoillaan hiilijalanjälkeensä.

Miksi matkustaminen on Ronja Talalalle tärkeää, vaikka lentäminen välillä hävettää?

Lukion jälkeen Ronja Talala on omien sanojensa mukaan ”elänyt ikuista välivuotta”.

– Oli sellainen into, että nyt on pakko päästä pois Suomesta.

Talala kertoo kokevansa lentohäpeää lyhyistä lennoista. Hänen mielestään maan sisäiseen lentoon vaikkapa Rovaniemelle liittyy enemmän häpeää kuin maailman toiselle puolelle lentämiseen.

Viime kesänä Talala oli parin kuukauden matkalla Etelä-Amerikassa.

– Jos haluaa mennä Etelä-Amerikkaan, niin sinne ei pääse kuin koneella kohtuullisessa ajassa. Pidän kuitenkin enemmän maata pitkin reissaamisesta, Talala sanoo.

Kestävän matkailun lehtori tietää, että lentäminen jakaa edelleen voimakkaasti mielipiteitä ja että Suomestakin löytyy maata pitkin matkustavia.

Sekä Tarhanen ja Talala suosittelevat kokeilemaan Maata pitkin -sivustoa, joka neuvoo reitin kohteeseen Euroopassa maata pitkin. Esimerkiksi Pariisiin pääsisi Suomesta sivuston mukaan kahdessa vuorokaudessa autolautalla ja junalla Ruotsin kautta noin 150 eurolla.

Lehtori Tarhanen pohtii, että busseilla, junilla ja lautoilla matkustamisessa on samaa kuin aikanaan reilaamisessa.

– Osa ajattelee, että hienointa matkustamisessa on matkan tekeminen itsessään, Tarhanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Perun Machu Picchun näkeminen on ollut Ronja Talalan haave lapsuudesta asti. Toive toteutui heinäkuussa 2023. Kuva: Ronja Talala

Talala kerää rahaa seuraavaa matkaansa varten työskentelemällä tämän talven Lapissa kausityöntekijänä. Moni muu on kuitenkin varannut jo täksi talveksi matkan etelään.

Matkatoimistojen mukaan talvikauden lomamatkat ovat käyneet hyvin kaupaksi. Aurinkomatkojen kulunut vuosi on ollut myynnillisesti yksi vilkkaimpia ikinä, ja talvikauden matkat ovat käyneet myös hyvin kaupaksi. Tjäreborg on myynyt talvimatkoja enemmän kuin vuosi sitten. Tjäreborgin suosituin kohde on edelleen Kanariansaaret.

Vastuullisen matkailun lehtorin Mia Tarhasen mukaan tällaisesta pakettimatkasta ei tarvitse kokea häpeää, jos matkustaa kerran vuodessa lomalle lentäen.

– Perinteisten pakettimatkojen hiilidioksidipäästöt on ruuvattu mahdollisimman pieneksi, koska logistiikka on niin sanotusti tapissa.

Tilauslennot ovat täynnä, kohteeseen viedään kaikki bussilla ja perillä liikutaan usein kävellen, Tarhanen listaa.

Avaa kuvien katselu Retkipakun kanssa Itävallassa syyskuussa 2021. Kuva: Ronja Talala

Perinteiset pakettimatkat ovat kuitenkin enää vain yksi matkustamisen muoto. Tarhasen mukaan matkustamisessa on kyse tänä päivänä myös itsensä kehittämisestä.

– Se voi olla urheilua, kielen opiskelua tai kulinaristisia nautintoja. Haluamme oppia uutta ja edistää hyvinvointia matkoilla.

Ronja Talala kertoo matkoistaan Tiktokissa ja blogissaan. Hän toivoo esimerkkinsä inspiroivan muitakin matkustamaan, vaikka rahaa olisi vähän.

– Eihän 18-vuotiailla ole paljon rahaa. Haluan näyttää, että meillä nuorillakin on mahdollisuus matkustaa.

Hän kokee matkojen muuttaneen häntä ihmisenä. Kun Ronja Talala matkusti Euroopassa autollaan seitsemän kuukautta yksin, hän oppi, mistä pitää ja mitä haluaa.

– Se on vapauttavaa.