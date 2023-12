Elinkeinoministeri Wille Rydman vertasi Helsingin Sanomia moottoripyöräjengiin – ”Näyttää olevan kampanja päällä”, sanoo JSN:n puheenjohtaja

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on arvostellut tällä viikolla poikkeuksellisen kovin sanoin Helsingin Sanomia viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Hän on muun muassa verrannut yhtä maan johtavista medioista moottoripyöräjengiin ja syyttänyt lehteä jatkuvasta lain rikkomisesta.

Hyvää journalistista tapaa ja sananvapautta vaalivan Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen korostaa, että ministerillä on samanlainen oikeus arvostella mediaa kuin kenellä tahansa muullakin, tehdä se julkisesti ja ottaa kantaa myös yksittäisiin tapauksiin.

– Se on normaalia demokraattista debattia. Tässä tapauksessa näyttää kuitenkin enemmän siltä, että Rydmanilla on kampanja päällä tilanteessa, jossa ministeri on joutunut toistuvan kielteisen julkisuuden kohteeksi. Hän on valinnut tällaisen tavan puolustautua, Hyvönen sanoo.

Kielteisellä julkisuudella Hyvönen viittaa Helsingin Sanomien parin vuoden aikana ilmestyneisiin juttuihin Rydmanista. HS julkaisi vuonna 2022 artikkelin, jossa useat nuoret naiset kertoivat kokeneensa Rydmanin käytöksen ahdistavaksi.

Keskusrikospoliisi selvitti asiaa, mutta ei päätynyt rikossyytteisiin Rydmania vastaan. Rydman piti HS:n juttua perättömänä. Hän teki tutkintapyynnön törkeästä kunnianloukkauksesta. Asian käsittely on kesken.

Kesällä 2023 HS uutisoi Wille Rydmanin rasistisesta kielenkäytöstä ajalta ennen tämän ministerin pestiä.

Avaa kuvien katselu JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen näkee, että Rydman pyrkii rapauttamaan luottamusta journalismiin. Kuva: Ronnie Holmberg

Some mahdollistaa rapauttamisen

Eero Hyvönen näkee, että Rydman leimaa nyt toistuvin ja värikkäin sanankääntein yhtä mediaa ja kaivaa samalla ministeri-instituutiosta käsin maata toisen instituution eli median alta – ja rapauttaa samalla luottamusta journalismiin.

Hyvösen mukaan Rydmanilla on oikeus ja mahdollisuus kritiikkiin, mutta hän toivoisi ministeriltä vastuullisempaa asennetta.

Samaa tuntui toivovan myös pääministeri Petteri Orpo (kok.), joka kommentoi eilisessä tiedotustilaisuudessa Rydmanin kielenkäyttöä valtioneuvoston jäsenelle vieraaksi.

– Toivon asiallista suhtautumista median työhön, vaikka olisi millainen tilanne. Media tekee työtään ja toivon, että tällainen keskustelu päättyisi täysin, Orpo sanoi.

Mediaa on toki kritisoitu aiemminkin ministereiden suulla. Hyvönen itse muistelee vuotta 1984 ja silloisen sosialidemokaattisen pääministeri Kalevi Sorsan puhetta median edustamasta infokratiasta. Sorsan mielestä media haastoi demokratian, eikä edustanut vastuunalaista toimintaa.

Aikoina ennen sosiaalista mediaa ulostulot olivat kuitenkin harvinaisempia.

– Nyt forum on koko ajan auki ja on toiston mahdollisuus. Se on keino, jolla saadaan rapauttamisefekti liikkeelle etenkin, jos on suuri joukko vallankäyttäjiä liikkeellä. Tässä on nyt vain yksi yksittäinen ministeri, Hyvönen sanoo.

”KHO:n päätös on vakava kysymys”

Hyvönen pitää sananvapauden kannalta erityisen huolestuttavana toista asiaa, johon elinkeinoministeri Wille Rydman otti kantaa alkuviikosta. Korkein hallinto-oikeus päätti maanantaina, että Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä syytetty Helsingin Sanomien toimittaja joutuu maksamaan verot asianajokuluistaan.

Rydman kuvaili viestipalvelu X:ssä asiaa ”tärkeimmäksi roskajournalismia ennaltaehkäiseväksi päätökseksi vuosikymmeniin”.

Hyvönen ajattelee, että Rydman ei joko tahallaan tai tahattomasti ymmärrä päätöksen sisältöä.

– Päätös ei kohdistu vain toimittajiin, vaan useisiin ammattikuntiin, ja veroseuraamus tulee siitä riippumatta, tuomitaanko ihminen vai ei.

Päätöksellä on Hyvösen näkemyksen mukaan merkittäviä vaikutuksia sananvapauteen.

– Sillä on huomattava hiljentämisvaikutus. Euroopassa on yritetty nostaa aiheettomia oikeudenkäyntejä ja vaientaa journalisteja vakavien henkilökohtaisen taloudellisen seurausten uhalla. Tämä on hyvin vakava kysymys. Ihmettelen, jos sillä ei ole mitään väliä ministeri Rydmanille.

Yle pyysi tähän juttuun haastattelua myös elinkeinoministeri Wille Rydmanilta. Hän ei vastannut Ylen kysymyksiin, mutta sähköpostiviestissään hän kritisoi voimakkaasti Helsingin Sanomien journalismia ja moitti muuta mediaa sen puolustamisesta.