Tässä ovat joulun nopeimmin liikkuvat käytetyt tuotteet – katso, milloin pitää olla ostopäätöksessä ripeä

Tori.fi:n myydyimmissä tuotteissa on ollut jo pitkään Iphone-puhelimia. Kun taloudelliset ajat ovat tiukat, uutuusmalleja vanhemmat versiot menevät hyvin kaupaksi.

Bauerin ja CCM:n luistimet, iPhone ja Legot. Jos niitä haluaa hankkia käytettynä pukinkonttiin, on oltava nopea liikkeissään.

Käytettyjen tuotteiden antaminen lahjaksi on jatkuvasti yleistynyt.

Nordean tuoreen kyselytutkimuksen mukaan selvästi yli puolet suomalaisista on antanut tai voisi antaa lahjaksi käytetyn tuotteen. Samaan aikaan lähes joka kolmas suomalainen aikoo tulevana jouluna kuluttaa vähemmän rahaa kuin edellisvuonna.

Tutkimme noin viikon ajan Tori.fi:n myynti-ilmoituksia ja selvitimme, mitkä tuotteet poistuvat nyt nopeasti myynnistä.

Näin myynti-ilmoituksia tutkittiin Kävimme läpi noin 100 000 Tori.fi:n myynti-ilmoitusta, jotka on julkaistu 4.–9.12. välisenä aikana. Uusia ilmoituksia selattiin kerran päivässä. Seurasimme, mitkä ilmoitukset katoavat seuraavaan päivään mennessä eli mitkä on todennäköisesti myyty nopeasti. Poistuneita ilmoituksia analysoimme tarkemmin. Selasimme myynti-ilmoituksia viidestä Tori.fi:n kategoriasta, jotka olivat: lelut ja pelit, puhelimet ja tarvikkeet, pelikonsolit ja pelaaminen, urheilu ja ulkoilu sekä vaatteet ja kengät. Tuotemerkkien tunnistamisessa käytettiin tekoälyä. Aineisto ei sisällä kaikkia Tori.fi:n ilmoituksia. Ilmoituksen poistuminen ei kaikissa tapauksissa välttämättä tarkoita sitä, että tuote on myyty.

Iphonesta kelpaa malli kuin malli

Iphonea havitteleville Tori.fi:ssä on runsaasti tarjontaa, mutta ilmoitukset myös häviävät nopeasti.

Yksi nopeimmin myydyistä malleista oli Iphone 11. Sen jälkeen ilmestyneitä malleja on Tori.fi:ssä myynnissä, myös uusinta eli syksyllä julkaistua Iphone 15:tä.

Pelitarvikkeista Tori.fi:ssä liikkuvat nyt Playstation 4- ja 5 -konsolit ja -pelit sekä Nintendo Switch -konsoli oheistuotteineen.

Samat tuotteet ovat myyjä Anssi Kosolan mukaan myös Gigantissa halutuimpia.

Redi Gigantin myyjä Anssi Kosola on huomannut, että erityisesti Iphoneista myös vanhemmat mallit tekevät kauppansa:

Lelulahjoissa kiinnostavat klassikkobrändit

Tori.fi:ssä joulun myyntisesonki alkaa jo loka-marraskuussa.

– Käytettynä joululahjana Schleich-figuureja haetaan nyt runsaasti ja niitä näyttäisi löytyvän kuusen alta paketista, kertoo Tori.fi:n kehitysjohtaja Jenni Tuomisto.

Kiinnostusta herättävät eniten hevosfiguurit ja niihin liittyvät oheistuotteet, kuten tallit ja ratsastajat. Niitä kaikkia on alustalla runsaasti myynnissä.

Legoista myynnistä katoavat nopeasti erityisesti Duplot ja Ninjagot. Myös puiset Brion junalelut sekä Ryhmä Hau kiinnostavat edelleen.

Lasten Suurta Lelukirjaa julkaisevan Toyrock Oy:n Kati Mattelmäki kertoo, että klassikkotuotemerkit pyörivät Lelukirjan toivelistoilla vuodesta toiseen.

– Näilläkin brändeillä tulee uutuustuotteita joka vuosi. Lapsi huomaa, mikä on uutta, mutta vanhemmille brändi on tuttu ja luotettava. Silloin on helppo ostaa sitä, mitä lapsi toivoo.

Näiden lisäksi Mattelmäen mukaan kiinnostavat erilaiset interaktiiviset hahmot sekä pehmolelut. Jälkimmäiset vetoavat pikkulasten lisäksi myös teineihin.

Lumen tulo näkyy lahjaostoksilla

Talven ulkoiluvarusteita on Jenni Tuomiston mukaan suurella todennäköisyydellä monessa joulupaketissa.

Jopa joulua enemmän Tori.fi:n ilmoitusten määrissä ja hakuaktiivisuudessa näkyykin lumen tulo. Luistimet sekä hiihto- ja lasketteluvälineet ovat lasten ja aikuisten koossa Torissa parasta aikaa todella haettuja.

– Näiden lisäksi lumilinko on itse asiassa yksi meidän haetuimmista tuotteista, mutta se ei kuitenkaan taida mennä joululahjaksi, Tuomisto kertoo nauraen.

Tutut merkit kuten Atomic, Salomon ja Fischer sekä Bauer ja CCM ovat ilmoitusmäärillä katsoen suosituimpia.

Vaatteista kotimainen Marimekko keikkuu tilastojen kärjessä. Myös Adidas ja Nike sekä ulkoiluvaatteiden osalta Peak Performance ja Sorel ovat haluttuja.

1–2 vuorokauden sisällä Tori.fi:stä poistuneet tuotteet myyntikategorioittain

Lelut ja pelit Lego Duplo Lego Ninjago Schleich-hevosfiguurit Ryhmä Hau Sylvanian-figuurit Brio-junat ja -junaradat Puhelimet Iphone 11 Iphone 12 Samsung Galaxy Iphone 14 Iphone 15 Iphone 13 One Plus 3 Pelikonsolit ja pelaaminen Playstation 4 Playstation 5 Nintendo Switch Super Mario -pelit Xbox One Urheilu ja ulkoilu Atomicin lasketteluvälineet Fischerin ja Salomonin laskettelu- ja hiihtovälineet Bauer- ja CCM-luistimet Vaatteet ja kengät Marimekon paidat ja mekot Adidas-hupparit Niken fleecet Peak Performancen talvivaatteet Sorelin talvikengät

Tiukka rahatilanne näkyy käytetyn tavaran suosiona

Inflaatiopaine, korkojen nousu ja sähkön hinta näkyvät Jenni Tuomiston mukaan myös Tori.fi:n käytössä.

Edellisvuoteen verrattuna Torin ilmoitusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuoden 2022 loppuvuoteen verrattuna ilmoituksia on nyt noin 10–12 prosenttia enemmän.

Käytetyt tuotteet tekevät kauppansa myös Gigantissa. Kodinelektroniikkayhtiö alkoi viime syksynä myydä käytettyjä ja huollettuja Iphone-älypuhelimia.

Edullisemmat vaihtoehdot onkin myyjä Anssi Kosolan mukaan otettu hyvin vastaan.

– Pientä varovaisuutta näkyy kuluttajakäyttäytymisessä, mutta aika tavanomaisesti joulukauppa on kuitenkin käynyt, Kosola sanoo.

Myös Toyrockin Kati Mattelmäki on pannut merkille yleisen hintojen nousun. Leluostoksilla lahjabudjetit ovat jonkin verran pienentyneet ja lahjojen määrät vähentyneet.