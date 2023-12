Muu perhe vapautui Hamasin vankeudesta, mutta veljestään Janiv sai vain kuvan – äidille järkyttävää otosta ei voi näyttää

Tummat pilvet varjostavat Jakovin perheen hanukka-juhlaa. Perinteinen kynttiläseremonia ja laulu irrottavat huolesta, mutta vain hetkeksi.

Janiv Jakovin isoveli Jair Jakov, 59, on edelleen terrorijärjestö Hamasin vankina Gazassa.

Isoveljen teini-ikäiset pojat ja puoliso on vapautettu.

– 68 päivää... on todella raskasta pysyä vahvana niin pitkään, Janiv Jakov huokaa.

Avaa kuvien katselu Kuten monet muut perheet, Janiv on organisoinut kampanjan isoveljensä perheen vapauttamiseksi. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Yle tapasi Janivin lokakuun alussa vain kolme päivää kaappauksen jälkeen. Hän näytti Hamasin videon kaappaustilanteesta, jonka perusteella hän tiesi veljen kohtalosta.

Isoveli Jair asui perheineen Nir Ozin kibbutsissa lähellä Gazan rajaa. Kibbutsi kuuluu niihin, joihin Hamas hyökkäsi surmaten tavallisia siviilejä ja ottaen heitä panttivangiksi.

Hamas hyökkäsi eri kohteisiin Israelissa lokakuun 7. päivänä ja surmasi yli 1200 ja otti panttivangiksi 240 ihmistä raa’assa operaatiossaan.

Antti Kurosen raportti pari päivää kaappauksen jälkeen. Raportissa on myös otteita terrorijärjestö Hamasin kaappaustilanteesta taltioimasta videosta.

Hyökkäyksen jälkeiset kaksi kuukautta ovat olleet henkinen vuoristorata. Janivin vaimo Lori kertoo, kuinka lyhyet toiveikkuuden hetket vaihtuvat epätoivoon tämän tästä.

Janiv ja Lori Jakovilla on alakouluikäisiä lapsia.

– Vaikeinta on ollut vastata lasten kysymyksiin. Eivät he ymmärrä, että tällaista voi tapahtua, sanoo Lori.

Avaa kuvien katselu Janivin lapsille kokemus on traumaattinen. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Osa perheestä vapautettiin

Suurin ilon hetki oli isoveli Jairin teini-ikäisten poikien Jagilin ja Orin sekä puolison Miravin vapautuminen vankienvaihdossa tulitauon aikana puolitoista viikkoa sitten.

– Itkin hysteerisesti. En voinut uskoa, että se tapahtuu, Janiv muistelee.

Yhteensä 105 Hamasin ottamaa panttivankia vapautui. Gazassa on 135 panttivankia. Heistä 116:n uskotaan olevan elossa.

Veljenpojat ovat fyysisesti kunnossa, mutta henkisen palautuminen vie aikaa, Janiv kertoo.

– Turvallisuussyistä meitä on kielletty kertomasta yksityiskohtia siitä, mitä he Gazassa kokivat, mutta se on ollut todella rankkaa, Janiv sanoo.

Avaa kuvien katselu Kesken haastattelun tulee ilmahälytys ja perhe syöksyy asunnon turvahuoneeseen. Israelissa useimmissa taloissa on vahvistettu huone. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kibbutsin asukkaat eivät kykene palaamaan

Vankeudessa olleet 13- ja 16-vuotiaat veljenpojat ovat hotellissa Eilatissa äitinsä kanssa.

Suuri osa Nir Ozin kibbutsin asukkaista on siellä evakossa.

Janiv näyttää videon veljensä perheen kotitalosta kibbutsissa. Seinässä on aukko, ja talo näyttää muutenkin pahasti tuhotulta.

Hamasin terroristit räjäyttivät aukon seinään, kun he kaappasivat perheenjäsenet.

– Kibbutsin asukkaille on liian raskasta vierailla siellä. Siksi olemme hakeneet heille sieltä tavaroita, Janiv kertoo.

Avaa kuvien katselu Hamasin terroristit räjäyttivät Yairin asunnon seinän kaappauksen yhteydessä Nir Ozin kibbutsissa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Julkisuus raskasta vapautuneille

Puolentoista kuukauden vankeus Gazassa vaikutti kaikkiin, mutta eri tavoin, Janiv kertoo.

Teini-ikäisistä pojista vanhempi on Janivin mukaan sulkeutunut. Hän ei halua mennä ulos hotellista.

Kadulla monet tunnistavat hänet suuren mediahuomion seurauksena, eikä hän halua puhua tapahtumista.

– Pikkuveli on avoimempi ja puhuu mielellään tapahtumista. Häntä ei häiritse, että hänet tunnistetaan.

Janivin mukaan henkinen palautuminen vie aikaa. Eilatissa pojat ovat oman kibbutsinsa väen ympäröimänä. Se edesauttaa palautumista.

– Mirav on järkyttynyt ja peloissaan. Hänkään ei mielellään lähde kotoa, Janiv kertoo.

Isoveljestä ei mitään tietoja

Janiv ei saa rauhaa ennen kuin hänen veljensä on vapautettu.

Hän sai pari viikkoa sitten kännykkäänsä Hamasin ottaman valokuvan. Siitä näkee, kuinka vakavasti Jair haavoittui kaappauspäivänä.

Avaa kuvien katselu Yairin äidille kaappaus on ollut hyvin raskasta aikaa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

– Kuvaa on vaikea katsoa. En ole näyttänyt sitä äidilleni. Hamas pahoinpiteli Jairia, ja räjähdyksessä hän haavoitti jalkansa.

Hamas vei Miravin ja pojat vankeudessa eri paikkaan kuin Jairin, eikä kukaan vapautetuista panttivangeista nähnyt Jairia Gazassa.

– Haluaisimme tietoa hänestä. Hoidettiinko hänen vammansa? Missä kunnossa hän on? Janiv kysyy epätoivoisesti.

Hän ei halua eikä pysty ajattelemaan pahinta vaihtoehtoa.

Isoveli on aina ollut Janivin esikuva.

– Jair unelmoi matkustamisesta eri puolille maailmaa matkailuautolla. Jokainen, joka törmäisi häneen maailmalla, olisi onnekas. Hän on valoisa ja lämmin ihminen. Hän jos joku halusi rauhaa, Janiv kertoo isoveljestään.

Janivin mukaan isoveli valitsi jo nuorena maanviljelijän ammatin ja kodikseen kibbutsin aivan Gazan rajalla.

Viime päivinä on tihkunut tietoja, että osa kaapatuiksi oletetuista on kuollut eri syistä. On mahdollista, että isoveli kuuluu siihen joukkoon, mutta Janiv haluaa ajatella toisin.

– Uskon, että hän palaa takaisin ja saamme halata häntä.