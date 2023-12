Käärijänvihreän muistavat kaikki, mutta tiedätkö tuoppikondomin? Tässä poimintoja vuoden 2023 sanoista

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) sanatietokantaan lisättiin tänä vuonna runsaat viisi tuhatta uutta tai muutoin ajankohtaista sanaa.

Kotuksen verkkosivuilla on julkaistu 80 sanan luettelo vuoden sanoista, joista valtaosa on yhdyssanoja. Pari vuoden sanoista päätynee Kielitoimiston sanakirjaan, kun sitä taas ensi vuonna päivitetään.

Sanoista käy ilmi, että vuosi 2023 on ollut edeltäjiensä tapaan melko armoton, ehkä jopa aiempia julmempi.

Vuosi on kuitenkin sisältänyt myös menestystä, juhlaa, ja cha cha chata. Valitsimme esittelyyn kuusi Ylelläkin vuoden aikana käytettyä sanaa.

Käärijänvihreä tunnistettiin jo ennen toukokuun Euroviisufinaalia. Värisävy, joka löytyy Käärijän eli Jere Pöyhösen ikonisesta bolerosta.

Yhden miehen vihreä vaate inspiroi suomalaisia ompelemaan ja kutomaan omia viritelmiään niin, että lanka- ja kangaskaupatkin lähtivät mukaan huumaan.

– Sävyä kysellään lähes päivittäin, ja erityisesti viimeisten parin viikon aikana, Lempäälän Ideaparkin Eurokankaassa työskentelevä Tarja Virtanen kertoi toukokuussa.

Englanninkielinen gaslighting kääntyy vapaamuotoisesti kaasuvalottamiseksi. Sana pitää sisällään paljon ikävää, ja usein se liittyy toisen ihmisen henkiseen alistamiseen.

– Se tarkoittaa sitä, että kumppani esimerkiksi väittää jonkin asian tapahtuneen tai ei tapahtuneen, vaikka totuus on muuta, kuvaili Asta Leppä sanan merkitystä Ylen kolumnissa.

Ajan hengestä kertoo myös tuoppikondomi, joka oli otettu käyttöön järvenpääläisessä baarissa. Baarin ratkaisusta tyrmäystippojen varalle uutisoi Helsingin Sanomat.

Tuopin päälle vedettävä varmuusväline esiteltiin tänä vuonna myös Ylen Aristoteleen kantapää -podcastissa.

– Suojan voit ottaa baariin mukaan myös seuraavallakin kertaa, Pasi Heikura neuvoi ohjelmassa.

Maaliskuussa Yle uutisoi muistisairaille kehitetystä musiikkitahto-menetelmästä. Se on lista musiikista, jota toivoo soitettavan, mikäli elämäntilanteensa vuoksi ei enää pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan.

– Musiikkikokemukset tallentuvat tapahtumamuistiin, ja siksi musiikki tuo pintaan asioita kuoleman kynnykselle saakka, kertoo Milka Lintinen Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä.

Roadman-kulttuuri tarkoittaa yksinkertaistettuna rikollisen elämän ihannointia. Siihen kuuluu pukeutuminen kalliisiin vaatteisiin ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen. Kulttuuri on tehnyt Ylen joulukuisen uutisen mukaan Vantaasta aiempaa turvattomamman ja levottomuus on kasvanut.

Käsite tunnistetaan muuallakin Suomessa. Roadmanit on tiedostettu esimerkiksi Tampereella, jossa nuoret kertoivat elokuussa pelkäävänsä roadman-ryhmiä.

Kansankielisesti aivopesuriksi nimetyllä FUS LiFU -laitteella voidaan pestä kuona-aineita muistisairaiden ihmisten aivoista ja auttaa aivojen lääkinnässä. Menetelmästä odotetaan jopa läpimurtoa monien aivosairauksien hoidossa.

Syyskuussa uutta terveysalan tulokasta pidettiin erittäin innovatiivisena keksintönä.

– Aika hurjaa on, että tähän on päästy. Kuusi vuotta on yritetty, ja sitten yhtäkkiä on saatu tämä tänne, toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi kertoi.

Kuva: Sanni Isomäki / Yle

