”Kissa-hiiri-leikkiä voi jonkin aikaa mennä” – Näin asiantuntijat arvioivat itärajan tilanteen jatkumista

Itärajan Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avautuivat torstaina, mutta hallitus päätti jo samana päivänä sulkea koko rajan uudelleen. Raja sulkeutuu perjantai-iltana ja päätös on voimassa noin kuukauden.

Ylen A-Talkissa vierailleiden asiantuntijoiden mukaan rajan avaukset ja sulut eivät välttämättä jää tähän.

– Kyllä tätä kissa-hiiri-leikkiä voi varmaan jonkin aikaa Suomen puolelta mennä, sanoo kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.

Forsbergin mukaan rajan hetkellinen avaaminen oli tärkeä signaali niille, joiden täytyy mennä rajan yli syystä tai toisesta.

– Se ikään kuin ei ole Suomen tahdosta kiinni, vaan Suomi on pyrkinyt tekemään parhaansa, että raja saataisiin auki. Venäjällä kuva nähdään varmasti ihan toisin tai välitetään toista tietoa, mutta Suomessa oleville venäläisille se on tärkeää, että on ainakin yritetty avata [raja].

Jos itärajan tilanne pitkittyy, tulisi Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilän mielestä miettiä myös pysyvämpiä ratkaisuja rajan sulkemiseen.

– Venäjä katsoo olevansa sodassa Natoa ja koko länttä kohtaan. Silloin se, että me yhä edelleen käytämme rauhan ajan instrumentteja kuulostaa ei-juristille pähkähullulta, Penttilä sanoo.

Hänen mielestään raja tulisi pitää kiinni, kunnes tilanne rauhoittuu.

– Tiedän, ettei se ole tehtävissä noin vain, Penttilä lisää.

Hybiriosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen muistuttaa, että kyseessä on epätavallinen tilanne kahden naapurimaan välillä.

– Normaali rajan ylittävä liikenne kärsii, jos raja pidetään pitkään kiinni. Meidän nykyinen lainsäädäntömme ei sitä vielä salli.

Tiilikainen sanoo, että rajan pysyvämpi sulkeminen vaatisi lain uudelleen tarkastelua. Myös ihmisoikeusvelvoitteet tulee ottaa huomioon pitkäaikaisempaa ratkaisua pohdittaessa.

– Rajavartiolain muuttaminen mahdollisti tilapäisen rajan sulkemisen. Jos pohditaan pysyvämpiä järjestelyjä, oletan että silloin keskustelu lainsäädännön rajoista ja mahdollisuuksista täytyy aloittaa uudelleen.

Entisen suurlähettilään Hannu Himasen mielestä rajanylityspaikkojen määrää tulisi pohtia, kun Suomen kahdenväliset suhteet Venäjään tulee olemaan heikot vielä vuosikausia.

– Meillä on iso joukko venäläisiä, kaksoiskansalaisia pääosin ja heillä on tietysti oikeutensa, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta ei ole mitään kiveen hakattua syytä siihen, että näin monta rajanylityspaikkaa pitää ylipäätään olla.

Syksyn viimeisessa A-Talkissa keskusteltiin siitä, millaisiin uhkiin Suomen tulee nykyisessä maailmantilanteessa varautua. Katso A-Talkin koko lähetys Yle Areenasta.