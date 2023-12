Itärajan yli Suomeen voi tulla rikollisjärjestöjen jäseniä ja siviileiksi tekeytyneitä sotilaita, kertoo Valtioneuvoston muistio

Välineellistetty maahantulo uhkaisi jatkuessaan Suomen kansallista turvallisuutta, arvioidaan valtioneuvoston julkaisemassa tuoreessa muistiossa.

Sisäministeriön laatima muistio julkaistiin samassa yhteydessä, kun uusi päätös itärajan sulkemisesta tehtiin tänään torstaina.

Muistion mukaan välineellistetty maahantulo on ilmiö, joka uhkaa Suomen yleistä järjestystä.

Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin torstaina, mutta hallitus päätti sulkea itärajan uudelleen samana päivänä.

Muistiossa todetaan, että maahantulijoiden välineellistäminen Suomeen jatkui heti rajanylityspaikkojen avaamisen jälkeen.

Edellytykset ilmiön jatkumiselle ja mahdolliselle kiihtymiselle ovat arvion perusteella siten olemassa.

– Venäjän alueella on todennäköisesti ainakin useampi sata ilmiöön kuuluvaa henkilöä ja Venäjän viranomaiset ovat osoittaneet 14. joulukuuta 2023 alkaen halukkuutta siirtolaisten Suomeen välineellistämiseksi.

Joukossa rikollisia tai siviileiksi tekeytyneitä sotilaita?

Muistiossa todetaan, että Suomen viranomaiset ovat havainneet ilmiön sisältävän myös kansainvälistä rikollisuutta.

– Ilmiö on sisältänyt myös riskin siitä, että maahan pyrkivien henkilöiden joukossa on rikollisia tai radikalisoituneita henkilöitä. Poliisin arvion mukaan maahan saapuvien ihmisten mukana Suomeen todennäköisesti saapuu sisäistä turvallisuutta vaarantavia henkilöitä.

Lisäksi arvioidaan, että maahan tulevien henkilöiden joukossa Suomeen voi päästä rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, rikollisjärjestöjen jäseniä ja siviileiksi tekeytyneitä sotilaita.

Maahanpyrkivien joukossa on havaittu eniten Syyrian, Somalian, Jemenin ja Irakin kansalaisia.

Sisäministeriö katsoo, että Suomeen pyrkivät ihmiset ovat todennäköisesti niitä, joita hyväksikäyttämällä saadaan aikaan suurin mahdollinen vaikutus.

– Maahantulijoiden lähtömaissa reittiä on markkinoitu aktiivisesti, kansainvälinen rikollisuus on vastannut matkojen eri vaiheista ja aktiivinen markkinointi on painottunut sosiaalisen mediaan. Myös viisumimenettely Venäjälle on sisältänyt piirteitä epäasiallisuuksista.

Havaintojen perusteella viime viikkoina on korostunut Valko-Venäjällä oleskelleiden siirtolaisten houkuttelu Suomen-reitille.

Ei neuvottelutulosta

Muistiossa mainitaan, että Venäjän viranomaisten kanssa ei ole toistaiseksi saatu neuvottelemalla ratkaisua tilanteeseen.

– Venäjän osapuoli on toistaiseksi suhtautunut kielteisesti rajavaltuutettujen neuvotteluavauksiin ja ilmiön hallintaan liittyviin esityksiin.

Itäraja sulkeutuu kokonaan huomenna perjantaina kello 20.

Päätös on voimassa noin kuukauden ajan eli 14. tammikuuta saakka.