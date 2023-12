Joensuun ratapihan jättiremontti valmistuu ensi keväänä

Joensuun ratapihan suurremontti on loppusuoralla.

Radan päällysrakennetyöt ja raiteisto ovat lähes valmiit. Viime viikolla valmistui uusi asetinlaite, jonka jälkeen turvalaitetyöt on pääosin tehty. Talven ajaksi jää vielä sähköratatöitä.

Remontin suuruusluokka on ollut Pohjois-Karjalan mittakaavassa valtava. Hankkeen kustannusarvio oli alun perin 77 miljoonaa, mutta nousi myöhemmin 86 miljoonaan euroon.

Summa on suurempi kuin esimerkiksi Turun ja Kupittaan välisen kaksoisraiteen rakentamisen arvoitu hinta.

Ratapihalle mahtuu enemmän junaliikennettä

Projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta arvioi, että projekti valmistuu toukokuun lopussa.

– Silloin pitäisi olla viimeistelytyötkin tehty ja kaikki loput sähkörataan liittyvät työvaiheet, projektipäällikkö lupaa.

Sen jälkeen Joensuun ratapiha on huomattavasti aiempaa turvallisempi ja käytännöllisempi.

– Uusien raiteiden kunto vastaa nykyaikaista raiteistoa ja on tehty geometriaparannuksia. Lisäksi turvalaitteisto on uusittu, jolloin ratapihan käyttöturvallisuus on aivan eri tasolla kuin aikaisemmin, Matilainen korostaa.

Uusi turvalaitteisto on automatisoitu ja uusi asetinlaite ohjaa kaikkia raiteita.

Remontti mahdollistaa tarvittaessa junaliikenteen kapasiteetin noston Joensuussa tulevaisuudessa.

– Varsinkin vaihtotyössä eli käytännössä tavaraliikenteen osalta on selkeä parannus, projektipäällikkö kertoo.

Ratapihan peruskorjaus alkoi keväällä 2021. Pientä viivästystä alkuperäisestä aikataulusta ovat aiheuttaneet vanhat rakenteet ja junaliikenteen jatkuminen koko rakentamisen ajan.