Poliisi varoittaa: Valtavissa lasten ja nuorten Whatsapp-ryhmissä jaetaan väkivaltaista ja pornografista materiaalia

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut tietoonsa, että useammalla paikkakunnalla on havaittu lasten ja nuorten Whatsapp-viestiryhmiä, joissa on jaettu lapsille sopimatonta sisältöä.

Viestien joukossa on ollut pornografista ja väkivaltaista materiaalia sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.

Viestiryhmien kasvuun on vaikuttanut Whatsapp-viestisovelluksen perusasetus, millä ryhmiin voi lisätä itselle tuntemattomia ihmisiä. KRP:n mukaan vaikuttaa siltä, että ryhmien tarkoituksena on ollut kasvattaa niistä mahdollisimman suuria. Haitallisen materiaalin kiertäminen johtuu sisällön valvonnan puuttumisesta.

Keskusrikospoliisi kehottaa vanhempia tarkistamaan lasten ja nuorten puhelinten Whatsapp-viestisovelluksen asetuksista, että tuntemattomat ihmiset eivät voi lisätä heitä viestiryhmiin. Sovelluksen asetuksissa voi tehdä valinnan, että vain käyttäjän omat yhteystiedot voivat lisätä käyttäjän ryhmään.