Kuninkaallisesta perheestä kertova The Crown -sarja päättyy mahalaskuun

Imelda Staunton on kuningatar Elisabet II The Crown -sarjan kuudennella kaudella.

”Antikliimaksi, kauhea virhe, outo”. Näin eri mediat arvioivat Netflixin huippusuositun The Crown -sarjan päätöstä.

Britannian monarkiaa seuraavaa sarjaa on tehty 60 jakson verran. Viimeinen, kuudes kausi julkaistiin poikkeuksellisesti kahdessa osassa. Ensimmäiset neljä jaksoa tulivat katsottavaksi marraskuussa ja viimeiset kuusi jaksoa eilen 14. joulukuuta.

Suurta suosiota nauttinut sarja ei monien arvioiden mukaan pääty arvoisellaan tavalla.

Variety-lehti otsikoi sarjan päätösjaksojen olevan antikliimaksi. Lehden kriitikko moittii ennen kaikkea käsikirjoitusta.

Kuudennen kauden ensimmäisissä jaksoissa seurataan tiiviisti prinsessa Dianaa. Hänen kuolemansa jälkeen sarjasta katoaa hohto, lehden arvostelija toteaa.

Kritiikissä sanotaan, että sarja muuttuu värittömäksi ja vaisuksi.

Valokeilaan nousevat prinssit William ja Harry, mutta he eivät pääse kasvamaan hahmoina, vaan jäävät ohuiksi.

Myös BBC:n arviosta paistaa pettymys. Sarjan käsikirjoittajan Peter Morganin kyky eleganttiin ja psykologiseen kerrontaan tuntuu kadonneen. Kritiikissä sanotaan kaunistelematta: ”Kuudes kausi on niin ennalta-arvattava, että olisimme voineet kirjoittaa tarinan itse.”

Hämmennystä on herättänyt myös prinsessa Dianan ilmestyminen haamuna Charlesille ja Elisabetille. Peter Morgan tosin selväntää Varietyn haastattelussa, ettei kyse ole ”kummituksesta”, vaan siitä miten Diana on yhä mielissämme.

Skandaalien käsittely närkästytti

Sarjan viimeisissä jaksoissa kuvaan astuu Catherine Middleton (Meg Bellamy). Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen häitä sarjassa ei kuitenkaan nähdä, sillä tapahtumat päättyvät vuoteen 2005. Näin ollen käsikirjoitukseen ei ole päässyt niin ikään prinssi Harryn nykyinen puoliso Meghan Markle.

Avaa kuvien katselu Catherine Middleton (Meg Bellamy) ja prinssi William (Ed McVey) tapaavat The Crownin kuudennella kaudella. Kuva: ©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Kuuden kauden aikana kuningatar Elisabetia ovat esittäneet useat näyttelijät. Vimeisissä jaksoissa Elisabetina nähdään Imelda Staunton, jonka roolisuoritusta on kiitelty. Myös prinsessa Dianaa esittävä Elizabeth Debick on kerännyt ylistystä.

Prinsessa Dianan kuolemaa ei sarjassa näytetä. Jo pelkkä tieto siitä, että Pariisissa kuvattiin kohtausta, jossa paparazzit ajavat takaa Dianan autoa, herätti suurta närkästystä Britanniassa.

The Crown on käsitellyt useita brittihovin skandaaleja. Sarja on herättänyt närää niin hovissa kuin katsojissakin. Prinsessa Dianan kuoleman käsittelyn lisäksi ärtymystä on herättänyt muun muassa prinssi Charlesin ja Camillan lemmenpuhelun sisällyttäminen sarjaan ja jonkinlainen vihjailu prinssi Philipin mahdollisesta sivusuhteesta.

Vuonna 2020 jopa Britannian kulttuuriministeri puuttui sarjan ympärillä käytävään keskusteluun. Häntä huolestutti, etteivät katsojat ymmärrä sarjan olevan fiktiota. Hän vaati sarjan alkuun varoitustekstiä, mutta Netflix ei suostunut tähän.

Avaa kuvien katselu Kuudennella kaudella prinssi Charles (Dominic West) ja Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) virallistavat suhteensa. Kuva: ©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

The Crown herätti kiinnostusta jo ennen ensimmäisen kauden julkaisua vuonna 2016. Netflixin tilaaman epookkisarjan ensimmäisen kauden budjetin huhuttiin olevan jopa 100 miljoonaa puntaa.

Ensimmäisen kauden tapahtumat alkavat vuodesta 1947, jolloin nuori Elisabet (Claire Foy) menee naimisiin prinssi Philipin (Matt Smith) kanssa. Kaikkiaan sarja kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.

