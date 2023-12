Arsi Ruuskanen hyvässä vauhdissa 10 kilometrin väliaikalähdössä – Yle seuraa talviurheilun sunnuntaita

Minja Korhonen yllättyi viikonlopun onnistumisista

Avaa kuvien katselu Minja Korhonen. Arkistokuva. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Yhdistetyssä kisaava Minja Korhonen kisasi upeasti viikonloppuna Ramsaussa, Itävallassa. Perjantaina Korhonen oli palkintokorokkeella, kun hän sijoittui kolmanneksi. Lauantain kisassa hän oli viides.

– Oli kokonaisuudessaan onnistunut viikonloppu. En tänne lähtiessä odottanut, että palkintokorokkeelle asti pääsen. Jäi todella hyvä fiilis viikonlopusta, Korhonen sanoi Ylen Urheilustudion haastattelussa.

Hän kertoi, että yhdistetyn kisaajat ovat saaneet taustajoukkoihin uusia valmentajia. Korhonen kiitti etenkin Terttu Lappia. – ”Tepa” on tuonut huikeasti uutta harjoituksiin. Olemme saaneet vähän kontrollia treenimääriin, että ne eivät nouse liian korkealle tai laske liian matalalle. Lisäksi lepo on saatu hyvään balanssiin. Se on varmasti se isoin tekijä taustalla. Korhonen myös arvioi, että mäkiosuudella alastulo on yksi asia, jota tällä kaudella pyritään parantamaan.

– Silloin ei annettaisi niin paljon tasoitusta tuolla hiihtoladulla, Korhonen murjaisi. Kuopion urheilulukiossa opiskeleva Korhonen, 16, kertoi, että sivuutti koeviikon, kun hän kilpaili joulukuun alussa Lillehammerissa, Norjassa.

– Kyllähän tässä noita rästipäiviä löytyy, kun palaan koti-Suomeen. Niihin siis kova panostus ja sitten lähdetään lomalle ajattelemaan vähän muita asioita. Sitten jatketaan taas (kisaamista), Korhonen summasi.

Riku Salminen haastatteli.