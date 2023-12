Poliisi epäilee viiden nuoren ryöstäneen alaikäisen pojan väkivaltaisesti Lauttasaaressa – ryöstösaalis löytyi kotietsinnässä

Poliisi epäilee viittä alaikäistä poikaa ryöstöstä, joka tapahtui Lauttasaaressa elokuussa.

Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan neljän epäillyn osalta. He ovat 15-17-vuotiaita. Myös ryöstön uhri on alaikäinen poika.

Helsingin poliisi kertoi syyskuun puolivälissä epäillystä ryöstöstä, joka tapahtui metroaseman lähettyvillä Lauttasaaressa tiistaina 22. elokuuta.

– Alaikäiseen asianomistajaan kohdistettiin väkivaltaa ja häneltä anastettiin muun muassa laukku. Tuntomerkkeihin sopiva laukku löytyi esitutkinnassa yhden rikoksesta epäillyn kotoa kotietsinnässä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marja Väätti poliisin tiedotteessa.

Poliisi epäili ryöstöstä myös viidettä henkilöä, mutta hän ei ollut tekohetkellä täyttänyt vielä 15:tä vuotta. Hänen osaltaan tapaus ei siirry syyteharkintaan.

Poliisi ja nuorisotyö tapasivat nuoria Lauttasaaressa

Poliisi kertoi syyskuussa nuorten häiriökäyttäytymisestä Lauttasaaressa. Nuorten uhkailu ja muu häiriköinti herättivät alueen asukkaissa huolta ja turvattomuudentunteita, ja siitä keskusteltiin muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Poliisi toteaa tiedotteessaan, että tällaisessa tilanteessa poliisi selvittää henkilöt, jotka tekevät rikoksia ja aiheuttavat häiriötä.

– Meille selvisi nopeasti, että ryöstöstä epäillyt henkilöt olivat suurilta osin samat, jotka aiheuttivat turvattomuutta alueella, komisario Katja Nissinen sanoo tiedotteessa.

Nissisen mukaan Helsingin kaupungin jalkautuva nuorisotyö ja ennalta estävään toimintaan erikoistuneet poliisit liikkuivat Lauttasaaressa tapaamassa nuoria. He varmistivat, että nuorten tilanne alueella on edelleen hyvä ja turvattomuutta aiheuttaneet nuoret tunnistetaan.

Poliisi toiminnastaan ja alueen asioista myös sosiaalisessa mediassa, ja tilanne saatiin rauhoittumaan.

Poliisi muistuttaa edelleen, että häiriökäyttäytymisestä ja mahdollisista rikoksista kannattaa ilmoittaa heti hätänumeroon.