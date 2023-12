Charles Dickensin klassikkotarina Saiturin joulu on monille tuttu, ainakin mielikuvan tasolla. Mutta miten tuttu joulun suosituimman saiturin, Ebenezer Scroogen tarina sinulle on?

Vuosien ajan Saiturin joulu -tarina on innoittanut taiteen tekijöitä. Tarinasta on tehty muun muassa teatteriesityksiä, kuunnelmia, musikaaleja, sarjakuvia ja elokuvia. Nyt visailun pohjana on Suomen kansallisoopperan ja -baletin Saiturin joulu -baletti.

Saiturin joulu -baletti 23.12. alkaen Yle Areenassa.

Keskustelua Saiturin joulusta ja brittiläisestä jouluperinteestä 23.12. klo 20.30 Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.

Yle Teema esittää Saiturin joulu -baletin 26.12. klo 14 ja 30.12. klo 15.37.