Millaista minätarinaa kerrot itsestäsi? Aiemmilta sukupolvilta voi kulkea mukanasi voimavaroja ja taakkoja

Aino Juusolan sukulaiset ovat aina kertoneet paljon tarinoita. On ollut tarinoita Lapin sodasta ja evakkomatkasta Ruotsiin. On kerrottu siitä, kuinka sukulaiset ovat selvinneet onnekkaasti kiperistä tilanteista ja pystyneet moneen.

– Olen itse kasvanut niin, että olen kuullut hyvin paljon sotatarinoita ja tarinoita siitä, miten vahvoja naiset ovat olleet, sanoo psykologi ja psykoterapeutti Aino Juusola.

Hän kokee vahvoista sukulaisista kertoneiden tarinoiden luoneen pohjaa sille, että hän on itsekin elämässään luottanut omaan selviytymiskykyynsä. Toisaalta juurista on tullut myös taakkaa: hän on vaatinut itseltään turhankin paljon ja itselle on ollut vaikeaa antaa kiitosta.

Aikuisena hän onkin halunnut vahvistaa itselleen myös toisenlaista minätarinaa – sellaista, jossa hänen herkkäkin puolensa on mukana.

– Jokaiselle on tervettä pysähtyä välillä miettimään, mitä tarinoita kertoo itsestään. Kun tulemme niistä tietoisiksi ja koemme, etteivät ne ehkä ole koko totuus meistä, niin ihan ehdottomasti niitä voi muuttaakin, Aino Juusola sanoo.

Hankala, kiltti, nokkela – miten muut ovat sinusta puhuneet?

Moni kantaa mukanaan perheen ja suvun kokemuksia, toimintatapoja ja tarinoita. Ne vaikuttavat käsitykseen itsestä, vaikka sitä ei aina tiedostaisikaan.

Aiemmilta sukupolvilta voi siirtyä eteenpäin sekä voimavaroja että taakkaa, Aino Juusola toteaa.

Sukupolvelta toiselle voi herkästi siirtyä jo se, millaisen kiintymyssuhteen hoivaaja rakentaa pieneen lapseen ja miten hoivaaja pystyy huomioimaan lapsen tarpeet.

Myöhemmin lapsen käsitykseen itsestään vaikuttaa esimerkiksi se, miten lähellä olevat ihmiset hänestä puhuvat. Onko hän muiden puheissa hankala, ihana, kiltti, taitava tai vaikka nokkela?

Vaikutusta on myös sillä, millaiseksi omaa perhettä ja sukua sanoitetaan ja mitä suvussa arvostetaan.

– Aluksihan lapsi ei sitä millään lailla kyseenalaista. Hän ottaa annettuna sen, että tällainen minä olen, Aino Juusola sanoo.

Varhain syntynyt käsitys voi vahvistua tai säröillä elämän mittaan.

Minätarinat ovat joustavia

Aino Juusola korostaa, että minätarinat ovat joustavia ja niitä on mahdollista muokata. Itsessään on myös hyvä nähdä monia puolia.

– Vaikka joku tarina olisi kulkenut läpi meidän sukumme, sen ei tarvitse olla meidän tarinamme. Me voimme itse valita, minkälaista tarinaa haluamme itse itsestämme kertoa, Aino Juusola sanoo.

Hänen mukaansa on hyödyllistä tiedostaa, miten erilaiset minätarinat vaikuttavat omiin ajatuksiin ja omaan toimintaan. Joku tarina voi olla turhan dominoiva ja ohjata itseä hyvinvoinnin kannalta väärään suuntaan.

Avaa kuvien katselu Psykologi, psykoterapeutti Aino Juusolan mukaan on hyödyllistä tiedostaa, miten erilaiset minätarinat eli itsestämme kertomat tarinat vaikuttavat omaan toimintaamme. Minätarinoita on mahdollista muokata, hän painottaa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Miten puhut itsellesi, kun epäonnistut tai onnistut?

Epäonnistumiset ja onnistumiset ovat Aino Juusolan mukaan tilanteita, joista saa helposti tuntumaa siihen, millaista tarinaa itse itsestään tuottaa.

– Kun epäonnistun, miten huomaan puhuvani itselleni? Lähdenkö ruoskimaan itseäni vai onko minulla lempeä ääni, ja kumpi niistä on vahvempi? Pystynkö onnistuessani antamaan itselleni kiitosta?

Jos sisäinen puhe on kovin ankaraa, itselleen voisi opetella puhumaan lempeämmin.

Aino Juusola ehdottaa myös kuvitteellisen 90-vuotispäivän onnittelupuheen pohtimista.

Miten haluaisit, että itsestäsi 90 vuotta täyttäessäsi puhuttaisiin? Jos se on jotain ihan muuta kuin miten olet tähän asti elänyt, olisi paikallaan miettiä, millaisia konkreettisia muutoksia elämässä voisi tehdä.

Juhlakaudella sukujuurien vaikutus korostuu

Joulun seutu on Aino Juusolan mukaan aikaa, jolloin juurien vaikutus voi korostua sekä hyvässä että pahassa.

Esimerkiksi vanhempiaan tai muita sukulaisia tavatessa aikuisetkin valahtavat helposti lapsuudesta tuttuihin rooleihin.

– Kun menemme näihin vanhoihin rooleihin, usein aktivoituu se minätarina, mitä minulle on sukulaisten keskuudessa tuotettu. Ihminen voi silloin toimia toisin kuin muuten toimisi.

Toisaalta juurista voi usein ammentaa itselleen paljon hyvää.

Jos juhlakauden viettoon kuuluu sukulaisten tapaamista, sukua yhdistävistä asioista voi syntyä turvaa ja voimavaroja, jotka ovat vaikeina aikoina tärkeitä.

Suvusta voi löytyä hyväksyvä ”voimahahmo”

Aino Juusola korostaa, ettei aiemmilta sukupolvilta siirtyvien taakkojen pohtimisella ole tarkoitus etsiä syyllisiä. Sen sijaan voi syntyä myötätuntoa ja ymmärrystä niin menneitä sukupolvia kuin itseäkin kohtaan.

Suvustaan moni voi löytää itselleen myös ”voimahahmon”, vielä elossa olevan tai jo edesmenneen sukulaisen, jonka ääntä voi kantaa mukanaan tukemassa sellaista minätarinaa, jota haluaa vahvistaa.

– Kuka on ollut se, joka on aina nähnyt minut hyvänä tai nähnyt minussa jotain tärkeää, mitä muut eivät välttämättä ole nähneet? Hän voi olla minun voimahahmoni. Tällaista löytyy paljon suvuista, Aino Juusola sanoo.

Jutussa on käytetty lähteenä Aino Juusolan kirjaa Taakka vai turva? Mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta? (Kirjapaja, 2023)