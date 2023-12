Uutta tietoa Tampereella opiskelevien kenialaisten tilanteesta: voivat jatkaa tutkinto-opiskelijoina

Kenialaisten opiskelijoiden tilauskoulutukseen on liittynyt ongelmia, joiden seurauksena osa opiskelijoista joutunut velkoihin. Kaikki tutkinto-opiskelijoiksi hakeneet ovat TAMKissa jo sosiaali- ja terveysalaa opiskelevia henkilöitä. Kuvituskuva.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on tarjonnut mahdollisuuden kenialaisille, nepalilaisille ja filippiiniläisille tilauskoulutusopiskelijoille hakea tutkinto-opiskelijoiksi.

Marraskuun lopulla erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi haki noin 70 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Heistä noin 50 otti opiskelupaikan vastaan.

Mahdollisuus hakea tutkinto-opintoihin auttaa TAMKin vararehtorin Ari Sivulan mukaan opiskelijoita etenemään opinnoissaan. Tavoitteena on ollut löytää jatkopaikka kaikille niille opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opiskeluaan Suomessa.

Etenkin tilauskoulutuksessa olleet kenialaisopiskelijat ovat kärsineet Kenian Uasin Gishun maakunnasta johtuneista maksuepäselvyyksistä.

– Tutkinto-opiskelijoiksi siirto katsottiin kaikille osapuolille parhaaksi ratkaisuksi, Sivula toteaa Ylelle sähköpostivastauksessa.

Siirtyessään tutkinto-opiskelijoiksi opiskelijat pääsevät opiskelijaetujen piiriin, ja he voivat käyttää muun muassa YTHS:n palveluita.

Avaa kuvien katselu Vararehtori Ari Sivula kertoo, että kestävää ratkaisua on haettu yhteistyössä eri toimijoiden, kuten Tampereen kaupungin, kanssa. Arkistokuva. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Lukuvuoden hinta liki 10 000 euroa

Lukuvuosi TAMKissa maksaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevalle opiskelijalle 9 800 euroa. Summa on maksettava etukäteen.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tutkinto-opiskelijaksi siirtyessään apurahahuojennus, joka voi suurimmillaan olla 50 prosenttia lukuvuosimaksuista. Sen saamiseksi opiskelijan on suoritettava 60 opintopistettä per lukuvuosi ja läpäistävä suomen kielen koe.

Jos opiskelija saavuttaa vain toisen edellä mainituista, apurahahuojennuksen suuruus on 25 prosenttia lukuvuosimaksuista.

Tästä on kyse

Viime vuoden lopulla tuli ilmi, ettei TAMK ollut saanut Tampereella sairaanhoitajaksi ja fysioterapeutiksi opiskelevien kenialaisten lukukausimaksuja. Rahojen olisi pitänyt tulla kenialaiselta Uasin Gishun maakunnalta.

Tilauskoulutuksen ongelmien on arvioitu koskevan yli sataa Tampereella opiskelevaa kenialaisopiskelijaa.

Yle kertoi elokuussa, että maakunnan entistä kuvernööriä ja kolmea muuta henkilöä epäillään miljoonien eurojen kavallusjuonesta, jonka uhreja ovat Suomessa ja Kanadassa opiskelevat kenialaiset ja heidän perheensä.

Vastaavanlaisia lukukausimaksuja koskevia ongelmia on ollut TAMKin lisäksi pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa toimivilla oppilaitoksilla.

