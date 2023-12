Suomen taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinto Lappiin

Kittilän Sirkassa työskentelevä pariskunta Raisa Raekallio ja Misha del Val ovat tämänvuotisen Suomen taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinnon saajat. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun palkinto myönnetään taiteilijaparille.

Maalausten ohella pariskunta on työstänyt performansseja sekä tuottanut erilaisia tapahtumia. Raekallion ja del Valin maalausten maailma puhuu moniarvoisuuden, keveyden ja luontoyhteyden puolesta, Suomen taiteilijaseura listaa palkintoperusteluissa.

Suomen taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinto myönnetään vuosittain taiteilijakollegoiden toimesta ansioituneelle ja ajankohtaiselle kuvataiteilijalle. Palkinnon arvo on 7 000 euroa ja se on myönnetty vuodesta 2017 lähtien.

Avaa kuvien katselu Maalaustaiteen puolella on harvinaista, että taiteilijapari työstää teoksia yhdessä. Kuvassa Raekallion ja del Valin teos Nimetön (Omakuva).

Palkinto oli suuri yllätys

Yhdessä teoksensa maalaava kaksikko on tehnyt yhteistyötä jo vuosikymmenen ajan. Raisa Raekallio sanoo, että kuvataiteilijapalkinnon saaminen on parille suuri yllätys.

– Suomessa on paljon hienoja taiteilijoita, jotka olisivat palkinnon ansainneet. Olo on tosi kiitollinen ja se, että palkinto on kollegoilta on todella erityistä.

Pariskunnan työssä merkittävä tekijä on suhde Lapin erityiseen luontoon.

– Se on yksi olennainen osa meidän tekemistämme, vuodenaikojen vaihtelu ja Lapin luonnon henki. Meillä molemmilla on herkkyys aistia sitä henkeä ja se on tärkeä elementti meidän yhteistyössämme ja arkielämässämme, del Val sanoo.

Pariskunnan teos Painting #2 on nähtävissä joulukuussa Rovaniemellä kulttuuritalo Korundissa.