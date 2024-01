Uusi suoja lupaa sotkutonta seksiä kuukautisten aikana – gynekologi miettii, mitä kaikkea kuukautisiin saa myydä

Kuukautislevy on kuukupin tavoin ekologinen valinta. Levyä on tarkoitus käyttää huolellisen puhdistamisen jälkeen aina uudelleen.

Sotkutonta seksiä kuukautisten aikana. Muun muassa näin markkinoidaan uutta kuukautissuojaa, kuukautislevyä. Sitä on tarkoitus käyttää aina uudelleen.

Gynekologi Kristina Veskimäe näkee ekologisten vaihtoehtojen valikoiman laajentumisen hyvänä asiana.

Kuitenkin tuotteen markkinoinnissa pitäisi Veskimäen mielestä muistaa kertoa, ettei levy sovellu ehkäisyyn, vaikka yhdyntä toimisi. Levy muistuttaa pessaaria eli vanhaa ehkäisymenetelmää, joka osoittautui melko tehottomaksi.

Siittiöt voivat elää naisen kehossa jopa viisi päivää.

– Jos on yhdynnässä silloin, kun kuukautiskierto on ehtinyt pidemmälle ja vuoto on vähäistä, niin raskaaksi tuleminen on levystä huolimatta mahdollista, vaikkakin epätodennäköistä.

Kuukautissuojien valvonta olematonta

Kuukautislevy on Suomessa verrattain uusi tuote ja kuluttajan on haastavaa löytää siitä tietoa. Myös lääketieteellisiä tutkimuksia aiheesta on vähän.

Kuukautissuojiin ei kohdistu Suomessa ja Euroopassa viranomaisvalvontaa, kertoi brittiläinen aikakauslehti The Economist viime vuonna. Tätä Kristina Veskimäe on ihmetellyt, samoin sitä, ettei aiheesta ole uutisoitu Suomessa laajemmin.

– Valmistajat laittavat tuotteisiin mitä haluavat, eikä sen perään katso kukaan. Se ei tarkoita, että tuotteet olisivat huonoja tai epäturvallisia. Kuluttaja ei voi kuitenkaan olla asiasta varma. Turvallisten kuukautissuojien olemassaolo pitäisi olla ihmisen perusoikeus.

Veskimäen mukaan asia on sikäli huolestuttava, että esimerkiksi siteissä voi olla runsaasti allergisoivia aineita.

Gynekologi Kristina Veskimäe kertoo poistaneensa asiakkailtaan joskus emättimeen unohtuneita tamponeja tai jumiin jääneitä kuukuppeja. Kuukautislevyn poistamisen tarvetta ei ole tullut vastaan.

Hän miettii, mitä kaikkea naisille saa ylipäätään kuukautissuojana myydä. Esimerkiksi kuukautissientä markkinoidaan myös ekologisena vaihtoehtona. Kyse on merieläimestä, joka tunnetaan myös pesusienenä.

Veskimäe näkee pesusienessä tulehdusriskin.

– Merisieni imaisee sisäänsä hiekkaa, roskaa, bakteereita, hometta. Sen tehokas puhdistaminen on todella vaikeaa. En laittaisi sellaista emättimeen.

Hygieniatuotteet ovat yleisiä kulutustavaroita, jotka kuuluvat Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnan piiriin.

Ylitarkastaja Jenni Mutka kertoo Ylelle sähköpostitse, että valmistaja, maahantuoja tai jakelija vastaa siitä, ettei kulutustavara aiheuta vaaraa terveydelle.

– Valvonta on pistokokeenomaista, eikä suinkaan kaikkia tuotteita tarkasteta.

Tarvittaessa vaarallisten tuotteiden myymiseen voidaan puuttua, mutta kaukomaiden verkkokauppoihin suomalaisten viranomaisten toimivalta ei yllä.

Kuukautislevy Kerää kuukautisveren kuukupin tavoin.

Ekologinen. Levyä on tarkoitus hyödyntää monta kertaa, jopa vuosia. Siteiden ja tamponien käyttö tuottaa paljon jätettä.

Verkossa markkinoilla on ainakin Yhdysvalloissa, Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa suunniteltuja tuotteita. Avaa

Harvinainen toksinen sokkioireyhtymä vaikea tunnistaa

Kuukautislevy laitetaan emättimeen, joten myös siihen liittyy kuukupin ja tamponin tavoin harvinainen toksisen sokkioireyhtymän (TSS) mahdollisuus.

Kyseessä on vakava bakteerin aiheuttama tulehdus, mikä vaatii nopeaa hoitoa. Oireita ovat muun muassa äkillinen korkea kuume, ihottuma, huimaus, oksentelu, ripuli ja päänsärky.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Maarit Mentula sanoo, että yleisyydeksi esitetään yhdestä yhdeksään tapausta 100 000 ihmistä kohden.

– Potilaita ei tule edes joka vuosi, Mentula kertoo sähköpostitse.

Kristina Veskimäen mukaan TSS voi olla vaarallinen juuri nuorten kohdalla, koska sairauden tunnistaminen riittävän nopeasti voi olla haastavaa sen harvinaisuuden takia.

Videolla näkyy, miten kuukautislevyn voi rutistaa pienemmäksi ennen paikoilleen asettamista.