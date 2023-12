Some ja älypuhelin koukuttivat käyttäjänsä vaivihkaa – ”Emme ymmärtäneet, mitä olimme tekemässä”, arvioi tietokirjailija

Tietokirjailija Perttu Pölönen huomauttaa, että älypuhelin on noin 20 vuodessa muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään vastaava teknologia

Kuluttaja ei käsitä sosiaalisen median mekanismeja, joilla häntä ohjataan ostamaan. Some hyödyntää etenkin ulkopuolelle jäämisen pelkoa.

Kuluttajat ovat ottaneet avosylin vastaan edistyksellisen teknologian, joka koukuttaa, manipuloi ja yllyttää ostamaan.

Ymmärrys sosiaalisen median ja sen alustojen mekanismeista on asiantuntijoiden mukaan hälyttävän huono. Nyt muutama yritysjohtaja päättää, mihin miljardien ihmisten huomio kohdistuu.

Näin ei pitänyt käydä, totesi tietokirjailija Perttu Pölönen Radio Suomen Päivässä.

Miten some koukuttaa meidät?

– Olemme ottaneet aika varauksetta vastaan älypuhelimet ja somen.

Pölönen sanoo, että älypuhelin on noin 20 vuodessa muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään vastaava teknologia vastaavassa ajassa, ja vain pieni osa älypuhelinten seurauksista oli haluttuja ja tarkoituksellisia.

– Kukaan ei pyrkinyt siihen, että keskittymiskyky menee tai mielenterveys prakaa.

Pölösestä emme ymmärtäneet, mitä olimme tekemässä.

Niin kutsutun suostuttelevan teknologian tarkoitus oli Pölösen mukaan hyvä. Ihmiset piti saada säästämään, sijoittamaan järkevästi ja vaikkapa mittaamaan terveyttään.

– Samoja mekanismeja, joita voidaan käyttää hyvään, voidaan käyttää myös käyttäytymisen manipulointiin, koukuttamiseen ja ohjailuun.

Heikkoa itsekontrollia on helppo huojuttaa

Tutkijatohtori Jussi Nyrhinen Jyväskylän yliopistosta tutkii nuorten aikuisten kulutuskäyttäytymistä digitaalisissa ympäristöissä eli verkkokaupoissa.

Nyrhinen korostaa, että tosiasiassa somen käyttäjät eivät ole sosiaalisen median alustojen asiakkaita, vaan yritykset ovat asiakkaita. Yritykset markkinoivat tuotteitaan ja keräävät dataa.

Markkinoijat ovat pystyneet hyvin hyödyntämään somen käyttäjän heikkoa itsekontrollia, vaikka siihen ei alun perin kukaan pyrkinytkään.

– Itsekontrollia horjuttamalla saadaan kuluttajat paremmin koukkuun ostamiseen, myös impulssiostoihin, Nyrhinen sanoo.

Rotta saatiin ylensyömään jo vuosikymmeniä sitten

Pölönen huomauttaa, että jo 1950-luvun behavioristit tutkivat, miten rotta saadaan syömään tarpeettoman paljon. Tätä tietoa alettiin hyödyntää kasinoteollisuudessa. Tavoitteena oli saada ihmiset pelaamaan lisää ja korottamaan panoksia.

Tarkoitus oli kaventaa ihmisten toimijuutta ja usuttaa heidät vain tekemään jotakin.

Pölönen kertoo, että tämä vuosikymmenten tietotaito siirrettiin älypuhelinten ruutuihin. Ihmiset skrollaavat, kunnes saavat huomiota, hyväksyntää ja rakkautta.

Älypuhelimen käyttäjä on ottanut pureksimatta ja turhia miettimättä vastaan luurien valikot, signaalit, värit ja fontit.

– Emme välttämättä tajunneet, että se on ollut valtavan suuren investoinnin tulosta.

– Meillä vähän niin kuin pelattiin, summaa tietokirjailija.

”Tykkäysnappula on loistava innovaatio selvittää, onko minulla väliä”

Sosiaalinen media hyödyntää ulkopuolelle jäämisen pelkoa, muistuttaa tutkijatohtori Nyrhinen. Somessa ovat ystävät ja vaikuttajat, roolimallit tai ainakin kiinnostavat tyypit.

Pölönen huomauttaa, että sosiaalinen media ei enää ole kovin sosiaalinen.

– Se on vain media ja lähempänä televisiota kuin interaktiivista kokemusta.

– Tiktok onnistui aikoinaan antamaan käyttäjälle ”kasvuhormoneja”, sanoo Pölönen ja tarkoittaa tällä palvelun lyhyitä videoita. Videon ladannut teini saa vikkelästi paljon tykkäyksiä eli huomiota ja tuntee tulleensa hyväksytyksi.

Tykkäysnappula on loistava innovaatio selvittää, onko minulla väliä, summaa Pölönen. Facebookilla puolestaan on valtava rooli siinä, mitä käyttäjä ajattelee itsestään ja muista, hän jatkaa.

Nyrhinen sanoo, että tutkimustiedon valossa älylaitteet ja some huonontavat keskittymiskykyä. Vaikka tarkoitus on kaupallinen, vaikutukset ovat myös yhteiskunnallisia.

”Pelkona on, että meistä tulee tyhmiä tyhjätaskuja”

Nyrhinen soisi, että oppilaitokset opettaisivat medialukutaitoa ja sosiaalisen median mekanismeja. Myös talouslukutaito olisi tarpeen impulssiostojen vähentämiseksi.

Nyrhinen ei kuitenkaan kieltäisi mobiililaitteita kouluissa vaan pikemminkin rajoittaisi niiden käyttöä.

– Jos haitat niputetaan yhteen, niin pelkona on, että meistä tulee tyhmiä tyhjätaskuja.

Pölönen erottaisi ruutuajan ja somen. Hänestä ruutuaika ei sellaisenaan aiheuta ahdistusta ja muita mielenterveyden ongelmia. Somesta niitä näyttää tulevan, hän sanoo.

– Tutkimusten mukaan pari, kolme tuntia somea ei vielä vaikuta merkittävästi mielenterveyteen, mutta neljän tai viiden tunnin vaikutus on jo iso. Lääkkeen ja myrkyn erottaa annostelu.

Pölönen korostaa kollektiivista vastuuta sosiaalisen median ja älylaitteiden järkevään käyttöön ohjaamisessa. Vastuuta ei hänestä voi työntää pelkästään koulun tai kodin kontolle.

On ymmärrettävä, mistä some ammentaa, tietokirjailija tähdentää. Lisäksi ihmisen olisi tiedettävä, mitä hän teknologialta haluaa ja mikä älypuhelimen rooli elämässä ylipäätään on.

Pölönen itse rajoittaa sovelluksien käyttöaikaansa. Nyrhinen puolestaan keskittyy viestimään lähimpiensä kanssa.