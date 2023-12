Ehtiikö kouluruoan syödä hotkimatta? Kerro meille kokemuksistasi

Opetushallituksen mukaan kouluruokailu on hyvinvoinnin edistäjä, kasvatuksellinen työväline ja virkistävä levähdystauko kiireisessä arjessa.

Yle tekee juttua siitä, miten paljon aikaa kouluissa on lounaan syömiseen. Kerro meille, millaisia kokemuksia sinulla tai vaikkapa lapsellasi on kouluruokailusta.

Kouluruokailu on vuosikymmenien aikana vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaista ruokakulttuuria, ja sille on asetettu monia tavoitteita. Koululounaan on tarkoitus olla paitsi tervellisen ravinnon tarjoamista, myös osa kouluissa tehtävää ruokakasvatusta.

Valtakunnallisen kouluruokailusuosituksen mukaan suomalaisissa kouluissa lounas pitäisi tarjota noin kello 11 ja 12 välillä ja sen nauttimiseen pitäisi olla vähintään puoli tuntia aikaa. Koulujen suuret oppilasmäärät ja ruokaloiden rajalliset tilat tekevät kuitenkin suosituksen noudattamisesta aika ajoin hankalaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyssä 4–5 -luokkalaisista 74,6 prosenttia ja 8–9-luokkalaisista 72,3 prosenttia oli sitä mieltä, että koululounaan syömiseen on varattu riittävästi aikaa. Lähes neljännes oppilaista siis kokee, että aikaa ei ole tarpeeksi.

