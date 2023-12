Ilveskodin sulkemisesta ei ole tehty päätöstä – sotaveteraanit järkyttyivät, kun uhkana on pakkomuutto elämän loppumetreillä

Sotaveteraani Tapani Ilvonen on asunut Ilveskodissa muutaman vuoden pysyvästi. Hän oli hämmentynyt kuultuaan, että edessä olisi muutto parin viikon kuluttua.

Oma Hämeen hyvinvointijohtaja Olli Naukkarinen kertoo Ylelle, että Ilveskodin sulkemisesta ei ole tehty päätöstä. Hämeenlinnassa sijaitsevan kuntoutus- ja hoivakodin toiminnasta vastaava säätiö on hakeutumassa selvitystilaan talousvaikeuksien vuoksi. Henkilökunnan työvuorot on tehty tammikuun puoleen väliin säätiön toimesta.

Ilveskodin toiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle vuodenvaihteessa. Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella Oma Hämeen palvelukseen ja hyvinvointialue ottaa toiminnan hoitoonsa.

Kuusi Ilveskodissa asuvaa sotainvalidia luulivat jo, että edessä on yllätyskäsky pakata tavarat kolmen viikon kuluessa. Julkisuuteen levisi tieto, että yli 30 vuotta toiminut hoivakoti sulkisi ovensa tammikuun ensimmäisellä viikolla.

100-vuotias Tapani Ilvonen oli joulukuun alussa presidentin itsenäisyyspäivän juhlissa Linnassa. Nyt hän on yksi sotaveteraaneista, jotka pelkäävät kotinsa puolesta.

Avaa kuvien katselu Ilveskodin asukkaat ovat olleet huolissaan kuullessaan yksikköä uhkaavasta sulkemisesta. Sotaveteraanit ovat kyselleet yöhoitajilta, mitä pahaa he ovat tehneet, että näin käy. Kuva: Dani Branthin / Yle

Ilvonen on asunut Ilveskodissa muutaman vuoden. Tutuksi tulleen paikan jättäminen kirpaisisi kovaa.

– Ilveskoti on hyvin hyvä koti asua. Ei ole hyvä juttu, jos me joudumme muuttamaan. Mihin me sitten menemme, ihmettelee Ilvonen.

Oma Häme: kaikki vaihtoehdot yhä pöydällä

Oma Häme kertoo tiedotteessa perjantaina selvittävänsä vaihtoehtoja asiakkaiden palveluiden järjestämiseksi yhdessä omaisten kanssa. Omaisiin on jo oltu yhteydessä. Säätiön henkilökunnan kanssa käydään keskusteluja heidän sijoittumisestaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Oma Hämeen Olli Naukkarinen pitää mahdollisena vaihtoehtoa, että Ilveskotiin etsitään muita asiakkaita muista Oma Hämeen yksiköistä ja toiminta jatkuu. Toisaalta mahdollista on myös, että Ilveskoti suljetaan ja sotaveteraanit muuttavat muualle.

– Sekin on mahdollista, että yksikköä ylläpidetään vain kuutta henkilöä varten, mutta se on kallista, sanoo Naukkarinen.

Avaa kuvien katselu Aino-Marja Halonen kertoo, että hänen isänsä Tapani Ilvonen on viihtynyt Ilveskodissa mainiosti. Hoito on ollut hyvää ja asukkaat ovat tehneet yhteisiä retkiä. Vapaa-ajantoiminta on luonut yhteisöllisyyttä. Kuva: Dani Branthin / Yle

Talousongelmien kanssa painiva Kanta-Hämeen hyvinvointialue ilmoitti lokakuussa lopettavansa palvelujen ostamisen Ilveskodilta Oma Hämeen kotisairaalatoiminnan laajennuttua.

Tällöin puheet Ilveskotia uhkaavasta sulkemisesta alkoivat.

Erheellinen tieto sai aikaan hässäkän

Tämän viikon tiistaina omaisten keskuudessa levisi tieto päätöksestä Ilveskodin sulkemisesta kolmen viikon aikataululla. Viralliseksi oletettu tieto sai aikaan hässäkän.

– Tieto ei täysin yllättänyt, mutta tämä loppusuoran kiire on aika hämmentävää, sanoo Ilvosen tytär Aino-Marja Halonen.

Hyvinvointialue siis ei ole Olli Naukkarisen mukaan tehnyt päätöstä kolmen viikon sisällä lähtemisestä tai toiminnan päättymisestä. Asia on kesken ja keskusteluja käydään edelleen, myös Valtionkonttorin kanssa.

Säätiöllä on tällä hetkellä 14 asiakasta, joiden joukossa on viisi sotainvalidia ja yksi leski. Asiakasmäärä vähenee koko ajan.

Avaa kuvien katselu Ilveskodissa on yksilöllistä kuntoutusta sotainvalideille ja muille ikäihmisille. Hämeenlinnalaisen hoivakodin henkilökunta siirtyy tammikuussa hyvinvointialue Oma Hämeen palvelukseen. Kuva: Dani Branthin / Yle

Oma Hämeen mukaan Ilveskotia ylläpitävä säätiö on aiemmin kertonut huolensa henkilöstön riittävyydestä, kun työntekijöitä on irtisanoutunut.

Muutto loppumetreillä olisi iso elämänmuutos

Sotainvalidien veljesliiton Kanta-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Mira Kulmala-Sjöman on surullinen keskustelun polttopisteessä olevien sotainvalidien puolesta. He pitävät paikkaa loppuelämän kotina.

– He ovat Ilveskotiin mennessään ajatelleet olevansa siellä elämänsä loppuun asti.

Muutto elämän viime metreillä olisi ikäihmisille valtava elämänmuutos.

Sotainvalidien veljesliiton Kanta-Hämeen piiri oli noin 30 vuotta sitten perustamassa Ilveskotia. Kulmala-Sjöman istui Ilveskodin säätiön hallituksessa kunnes Oma Häme perustettiin.

Hämeenlinnan kaupunki on yhä Ilveskodin säätiössä, samoin Valtionkonttori ja Oma Häme eli Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Oma Hämeen perustamisen jälkeen palveluiden ostaminen siirtyi kaupungilta hyvinvointialueelle.

Avaa kuvien katselu Päätös lopettaa Ilveskoti olisi Kulmala-Sjömanin mielestä väärä. Hän muistuttaa, että sotainvalidit eivät ole enää kauaa keskuudessamme. Kuva: Dani Branthin / Yle

Kun puheet Ilveskodin mahdollisesta lopettamisesta lokakuussa alkoivat, eri veteraanijärjestöt vetosivat yhdessä hyvinvointialueeseen yksikön säilyttämiseksi.

Kulmala-Sjöman ajatteli jo, että sotainvalidit eivät joudu lähtemään. Kunnes nyttemmin virheelliseksi todettu tieto pikaisesta pakkomuutosta saavutti hänetkin.

– Eilen illalla luin sähköpostista, että sotainvalidimiehet joutuvat huutolaisiksi taas.

Muutto on silti yhä mahdollinen vaihtoehto jossain vaiheessa. Omaisilla on Mira Kulmala-Sjömanin mukaan hätä siitä, jos iäkäs läheinen joutuu kauas asumaan.

– Ei pystytä ehkä vierailemaan niin kaukana. On huoli myös siitä, kuinka läheinen sopeutuu muuttoon.

Avaa kuvien katselu Joulukuun alussa Tapani Ilvonen oli kunniavieraana Linnassa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla tyttärensä Aino-Marja Halosen saattamana. Kuva: Dani Branthin / Yle

Jos muutto tulisi eteen, Ilveskodin veteraanien uudet, Valtiokonttorin laatuvaatimukset täyttävät sijoituspaikat voisivat olla esimerkiksi Helsingin Oulunkylässä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa, Kaunialan sotavammasairaalassa tai Tampereen Tammenlehväkeskuksessa.

Myös muuttaminen Kanta-Hämeessä johonkin Oma Hämeen yksikköön voisi olla mahdollista.

Aino-Marja Halonen ehti jo kysyä isänsä Tapani Ilvosen palveluista veteraanin kotikunnasta Lopelta. Kunnan palveluohjaaja soitti Haloselle tiistaina.

– Hänellä ei ollut vastauksia siihen, miten palvelut järjestetään esimerkiksi loppilaisissa hoivakodeissa. Sotainvalideilla on oma palveluvaatimuksensa.

”Isältä loppuisi viimeinenkin kodinomainen asuminen”

Aino-Marja Halonen ei saanut vastauksia siihen, miten sotainvalidi-isän palvelut jatkossa järjestetään Oma Hämeen alueella, joten hän alkoi toimia. Jouluviikolla hän menee tutustumaan Helsingissä Oulunkylän kuntoutuskeskukseen ja Tampereelle Tammenlehvään.

Halonen kertoo, että Oulunkylän kuntoutuslaitoksessa olisi tarjolla ainoastaan kahden hengen huoneita.

– Sellaisessa vaihtoehdossa isältä loppuisi viimeinenkin kodinomainen asuminen.

Avaa kuvien katselu Tapani Ilvosen mielestä Ilveskotia ei saisi missään tapauksessa lopettaa. Kuva: Dani Branthin / Yle

Omaisellekin uusi paikka kaukana toisi haasteita. Oulunkylään on 50 minuutin ajomatka Halosen kotoa ja Tampereelle 1,5 tuntia.

– Jos isä haluaisi käydä kotiseudulla, matka edestakaisin kestäisi 3 tuntia ja päälle oleskelu paikan päällä. Se on aikamoinen vaatimus satavuotiaalle, summaa Halonen.

Oma Häme vakuuttaa tiedotteessaan, että sotainvalidien ja veteraanien palveluiden turvaaminen on hyvinvointialueelle kunniatehtävä.

Tiedotteen mukaan yksikään sotainvalidi tai muu säätiön asiakas ei jää oman onnensa nojaan tai heitteille. Oma Hämeen asiakasohjauksen työntekijät ovat yhteydessä jokaiseen ja selvittävät vaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Sotaveteraani Tapani Ilvosella on Ilveskodin kohtaloa yhä miettiville päättäjille vain yhdenlaiset terveiset.

– Sen pitäisi pysyä Ilveskotina. Se on meille hyvä paikka asua.