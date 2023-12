Kankaanpäässä uskotaan puolustusyhteistyön tuovan alueelle elinvoimaa ja turvallisuutta

Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus on merkittävä asia pohjoissatakuntalaiselle Kankaanpäälle ja koko maakunnalle, sanoo Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

– Otimme Kankaanpäässä myönteisesti vastaan tiedon sopimuksen sisällöstä. Sopimus vahvistaa edelleen Niinisalon varuskunnan kehittämistä. Se luultavasti myös tuo investointeja alueelle ja vilkastuttaa elinkeinoelämää. Näen tämän merkittävänä asiana seutukunnalle ja koko maakunnalle, Hatanpää sanoo.

DCA-sopimus otti eilen askeleen kohti hyväksymistään, kun hallitus esitti sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksen myötä Suomi avaa viisitoista sotilasaluetta Yhdysvaltain armeijan käyttöön.

Alueiden joukossa ovat Kankaanpäässä Niinisalon varuskunta-alue ja Pohjankankaan-Hämeenkankaan harjoitusalue.

Alueella on totuttu kansainvälisiin sotilaisiin

Mika Hatanpään mukaan Pohjois-Satakunnassa on totuttu siihen, että katukuvassa näkyy kansainvälisiä sotilaita. Samaa toteaa kankaanpääläinen Tomi Niemi. Hän toivoo amerikkalaissotilaiden läsnäolon piristävän paikallista liiketoimintaa ja paikkakunnan viihtyvyyttä.

– He tuovat tänne rahaa Amerikasta, mikä varmasti hyödyttää paikkakuntaa esimerkiksi verojen muodossa. Toisaalta he tulevat eri kulttuurista, joten varmasti voi syntyä tiettyjä ristiriitoja, Niemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Tomi Niemelle uutinen amerikkalaisista sotilaista Kankaanpäässä kuulostaa erittäin hyvältä asialta. Kuva: Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Niemi kokee amerikkalaissotilaiden läsnäolon Kankaanpäässä lisäävän turvallisuuden tunnetta.

– Itäraja on sen verran kaukana, että siinä ehtii tapahtua kaikenlaista muuta välillä, jos itärajalta jotain alkaa tulla, Niemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Sanna Kiviharjun mukaan yrittäjäyhdistys aikoo tehdä kaikkensa tukeakseen paikallisia yrittäjiä valmistautumaan amerikkalaisten sotilaiden tuloon. Kuva: Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Elinvoimaa paikallisille yrityksille

Myös paikalliset yritykset iloitsevat Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta.

– Tässä on nyt tuhannen taalan paikka ja huikea mahdollisuus kaikille alueen yrittäjille, Satakunnan yrittäjien puheenjohtaja Sanna Kiviharju sanoo.

Vaikka tarkkaa tietoa sotilaiden saapumisesta ei vielä ole, Kiviharjun mielestä alueen yrittäjien on hyvä tehdä valmistelevia toimenpiteitä ja ennakoida mahdollisesti saapuvia sotilaita.

– Ensimmäisenä tulee mieleen varautua englannin kielen käyttöön ja kulttuurieroihin, ja miettiä esimerkiksi mahdollisten tuotteiden hinnoitteluja, Kiviharju sanoo.

Avaa kuvien katselu Kankaanpääläisessä kahvilassa otettiin jo kaikki ilo irti Natoon liittymisestä keväällä Nato-leivoksilla. Vielä ei ole suunnitelmia amerikkalaissotilaille soveltuvasta leivoksesta, mutta yrittäjä Elina Kivikosken mukaan heille varmasti keksitään jotakin kivaa. Kuva: Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Kahvila-konditoria Postellin yrittäjä Elina Kivikoskelle kansainväliset asiakkaat ovat tulleet tutuiksi Niinisalossa järjestettyjen sotaharjoitusten myötä.

– Juttelimme täällä vierailleiden amerikkailaisten sotilaiden kanssa toissa kesänä ja kuulimme, että he eivät hae täältä glamouria tai luksusta. He haluavat nähdä, miten tavallinen kankaanpääläinen elää. Niinpä veimme heidät Honkajoen markkinoille, jossa he maistoivat sahtia, Kivikoski muistelee.