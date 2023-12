Ihmisen luonteenpirteet vaikuttavat koiran käyttäytymiseen, paljastaa uusi tutkimus

Jyväskyläläisen Aija Tanskasen liikkeitä seuraa kolme innokasta silmäparia. Tanskanen harppoo lumessa kolmikosta poispäin, katseet eivät hievahda.

– Tule! Tanskanen huudahtaa. Lauma lähtee lumi pöllyten häntä kohti.

Australianpaimenkoirat Lempi, Sara ja Nerri vaikuttavat aktiivisilta ja sosiaalisilta kavereilta, mutta Tanskasen mukaan niiden luonteissa on myös eroja.

Avaa kuvien katselu Pian seitsemän vuotta täyttävä Lempi (vas.) on Tanskasen ensimmäinen koira. Vieressä kohta viisivuotias Sara. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

– Lempi on selvästi herkin. Sara on arjessa rauhallinen, mutta siltä pitää laskea kierroksia harrastuksissa. Nerri on vielä hyvin pentumainen, iloinen ja tykkää puuhastella kaikkea.

Mutta millainen koirien omistajan on luonteeltaan?

Koiran käyttäytymisen kannalta se voi olla olennainen kysymys.

Omistajan luonteenpiirteillä on nimittäin vaikutusta sekä koiran käyttäytymiseen että koiran ja omistajan väliseen suhteeseen.

Omistajan luonne vaikuttaa eri rotuihin eri tavoin

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan omistajan luonteenpiirteet voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten hyvin koira onnistuu lukemaan ihmisen eleitä.

Siinä on myös rotujen välisiä eroja, sanoo akatemiatutkija Miiamaaria Kujala.

Avaa kuvien katselu Miiamaaria Kujalan mukaan tutkimukseen osallistui satoja koiranomistajia. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

– Lammaskoirat ovat yleensä hyviä ihmisten eleiden tulkitsemisessa. Omistajan taipumus neuroottisuuteen negatiiviseen ajatteluun heikensi vähän lammaskoirien suoriutumista eleidenlukutehtävässä. Vastaavaa vaikutusta ei ollut pystykorvaisten ja alkukantaisten rotujen roturyhmässä.

Omistajan luonteenpiirteet vaikuttavat tutkimuksen mukaan myös siihen, millainen tunneside ihmisen ja koiran välille muodostuu.

Avaa kuvien katselu Australianpaimenkoira on yksi lammaskoiraroduista. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Esimerkiksi ulospäinsuuntautuneemmat omistajat kokivat koiran omistamisen rasitteen vähemmän harmittavina. He myös viettivät enemmän aikaa koiran kanssa harrastuksissa.

– Sitten taas negatiiviseen ajatteluun ja huolestumiseen taipuvaisilla omistajilla muodostui voimakas tunneside koiran kanssa. Toisaalta he kokivat koirasta aiheutuvat rasitteet aika voimakkaana, Kujala kertoo.

Mieti koiraa hankkiessa ainakin nämä asiat

Myös Aija Tanskanen kokee, että hänen luonteensa näkyy koirien käyttäytymisessä.

Hän kuvailee itseään sosiaaliseksi, rauhalliseksi ja jossain määrin herkäksi.

Avaa kuvien katselu Aija Tanskanen kertoo miettineensä ensimmäistä koiraa ottaessaan tarkkaan, mikä rotu olisi hänelle sopiva. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

– Kyllä koirat selvästi rekisteröivät, jos minulla on huono päivä tai töissä on ollut kuormittavaa. Lempissä varsinkin huomaan sen. Sillä tulee epävarmuus, miksi olen niin pahalla tuulella ja pitäisikö vähän mielistellä, että saisi minut paremmalle tuulelle.

Tanskanen kokee, että paimenkoirat ovat herkkiä peilaamaan omistajan tuntemuksia itseensä.

Avaa kuvien katselu Sara on Aija Tanskasen mukaan arjessa helppo koira, joka ei reagoi voimakkaasti suuntaan eikä toiseen. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Pitäisikö oman luonteen vaikutuksia sitten miettiä tarkkaankin, jos harkitsee koiran hankkimista?

Akatemiatutkija Miiamaaria Kujalan mukaan tutkimuksen pohjalta ei voi linjata, että tietynlaisille ihmisille sopii tietty rotu. Koiran ja ihmisen väliseen suhteeseen ja koiran käyttäytymiseen vaikuttavat niin monet asiat.

Avaa kuvien katselu Alle puolivuotias Nerri on Tanskasen mukaan aktiivinen ja sosiaalinen. Niitä ominaisuuksia hän on hakenut kaikkia koiria valitessaan. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Koiran hankkimista harkitessa ja koiraa valitessa kannattaa Kujalan mielestä ottaa kuitenkin huomioon ainakin seuraavat asiat.

– Mihin tarkoitukseen koiraa haluaa, mitä asioita pystyy tekemään ja haluaa tehdä koiran kanssa, ja minkälainen se koira mahdollisesti on.

– Ja jos käykin niin, ettei koira sovellu tehtävään, mitä oli suunnitellut, onko valmis joustamaan ja muuttamaan suunnitelmaa. Myös mahdollisen rodun sairauksista kannattaa olla perillä.