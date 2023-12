Suolistosyövän seulonnat laajenevat ensi vuonna uuteen ikäluokkaan

Suolistosyövän seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulottava saa kotiin kirjeen, jossa on kutsu seulontaan, testi, tietoa seulonnasta ja ohjeet näytteenottoon. Testi on maksuton.

Kuva: Raimo Torikka / Yle