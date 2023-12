Energiayhtiö Ilmatar investoi Iihin 30 voimalan tuulipuiston – valmistuessaan se on yksi Suomen suurimmista

Pohjoismainen energiayhtiö ja sähköntuottaja Ilmatar on tehnyt investointipäätöksen 30 voimalan tuulipuiston rakentamisesta Pahkakoskelle Iin kuntaan, noin 60 kilometriä koilliseen Oulusta.

Rakentamistyöt alkavat välittömästi. Yhtiön tiedotteen mukaan valmistuttuaan Pahkakosken tuulipuisto tuottaa noin 600 gigawattituntia sähköä vuodessa, mikä vastaa noin 240 000 kerrostaloasunnon tai 30 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.

Ilmatar on allekirjoittanut tuuliturbiinien toimitussopimuksen tanskalaisen tuuliturbiinivalmistaja Vestaksen kanssa, sopimus sisältää 30 vuoden huoltopalvelun.

llmatar käyttää hankkeessa TCI-urakointimallia (Transport, Crane and Installation), joka on yleisesti käytössä etenkin Yhdysvalloissa. TCI-urakointimallissa perinteinen täyden laajuuden toimitus ja asennus on jaettu tuuliturbiinivalmistajan ja TCI-urakoitsijan kesken. Pahkakosken tuulipuisto tulee olemaan yksi ensimmäisistä suuren mittakaavan kohteista Euroopassa, joka rakennetaan TCI-toimintamallilla.