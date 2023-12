Ykkösaamun vieraana pääministeri Petteri Orpo: ”Me emme aio kiristää työnteon verotusta”

Hallitus valmistautuu tekemään jo sovitun 6 miljardin euron päälle lisäsopeutuksia. Uusia talousennusteita on tulossa ensi viikolla.

Hallituksen viesti kansalaisille on, että jo sovittu sopeutus ei ole riittävä. Lisää tarvitaan, jos hallitus aikoo pitää kiinni tavoitteistaan tasapainottaa julkista taloutta ja hidastaa valtion velkaantumista.

Hallituksen sopima ja valtiovarainministeriön arvioihin perustava sopetustarve tälle vaalikaudelle on 6 miljardia euroa.

– Tähän sovittuja toimia edistetään rivakasti. Lisäksi on arvioitava talouden suhdanteen ennustetta, ja mikäli odotettu kasvu on hitaampaa, mitä se näyttää olevan, lisätoimista on kyettävä päättämään, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Lopulliset arviot lisäsopeutustarpeesta hallitus tekee talousennusteiden mukaan, joita on luvassa ensi viikolla sekä valtiovarainaministeriöistä että Suomen Pankista.

”Työstä käteen jäävä summa ei pienene”

Julkista taloutta voi sopeuttaa esimerkiksi työn tuottavuuden tehostamisella. Kansalaisia kirpaisevia keinoja ovat veronkorotukset tai leikkaukset eli säästöt.

– Kuten hallitusneuvotteluissakin, on katsottava koko budjettia ja haettava mahdollisia säästökohteita. Mahdollisten verokiristysten osalta me emme aio kiristää työnteon verotusta, linjaa pääministeri Opro.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on nostanut esiin ruuan arvonlisäveron korottamisen. Orpo ei ota kantaa siihen, miten tämä keino sopisi päähallituspuolue kokoomukselle.

– Hallitus käy läpi vaihtoehtoja, kun sen aika on. Kokoomukselle lähtökohta on, että työstä käteen jäävä summa ei pienene, eli ansiotuloverotusta emme kiristä.

Orpo toivoo, että järjestöt neuvottelevat työmarkkinamallista

Torstaina maassa oli laaja lakkopäivä. Ay-liike vastustaa hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäuudistuksia ja vaatii aitoja neuvotteluja. Pääministeriltä ei heru ymmärrystä SAK:lle.

– Pidän valitettavana, että SAK keskiviikkona katkaisi järjestöjen väliset, ilmeisen rakentavasti alkaneet keskustelut, joita mm. julkisen sektorin palkansaajajärjestöt ja työnantajat olisivat olleet valmiita jatkamaan ja syventämään neuvotteluasteelle.

Orpon mukaan työmarkkinaosapuolilla on nyt mahdollisuus osoittaa, että ne kykenevät neuvottelemaan keskenään ja löytämään yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja.

– Toivonkin edelleen, että järjestöt jatkaisivat neuvottelujaan kestävän työmarkkinamallin luomiseksi, hän sanoo.

“Ukraina on tervetullut eurooppalaiseen perheeseen”

EU-johtajat päättivät torstaina Brysselissä, että jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa voivat alkaa. Suomelle asia on turvallisuuspoliittisesti tärkeä. Maiden on kuitenkin tehtävä uudistuksia.

– Ukraina on tervetullut eurooppalaiseen perheeseen ja Ukraina kuuluu Eurooppaan, sanoo pääministeri Orpo.

Hänen mukaansa tämä on keskeistä myös ukrainalaisille, jotka taistelevat maansa eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta.

Pääministerin mukaan myös Moldova ja Länsi-Balkanin maat ovat tärkeitä huomioida, sillä Venäjän informaatiovaikuttaminen ja suora vaikutusvallan hankkiminen kyseenalaisin keinoin näistä maista on estettävä.

– Tämä on meille tärkeä kysymys, sillä me ymmärrämme mitä kaikkea Venäjä voi tehdä horjuttaakseen vakautta eri maissa, hän sanoo.

EU:n jäseneksi ei kuitenkaan tulla ihan noin vain. Edessä voivat olla pitkätkin neuvottelut.

– Laajentumisen täytyy pohjautua maiden omiin meriitteihin ja uudistuksiin. Jäsenmaaehdokkaiden tekemät reformit yhteiskunnan uudistamiseksi ovat erittäin oleellisia, eikä tätä tule katsoa vaaleanpunaisien lasien läpi, Orpo sanoo.

Unkari on toistaiseksi jarruttanut EU-huippukokouksessa päätöstä siitä, miten Ukrainaa tuetaan jatkossa sen sotaponnisteluissa.