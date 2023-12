Tämä asia nykynuorisossa ottaa näyttelijä Kristiina Halkolaa päähän: ”Silloin rupean saarnaamaan”

”Kun pyydän neuvoa tai on huono päivä, ei tarvitse filtteröidä tunteitaan, vaan voi olla rehellisesti ärsyyntynyt, iloinen, innostunut tai vihainen”, Elli Melasniemi sanoo mummistaan Kristiina Halkolasta.

Mummista on hyötyä näyttelijä Elli Melasniemelle monessa. Mummi lainaa autoa ja toimii kuulevana korvana aina, kun sellaista kaipaa.

Melasniemen mummi, joka paremmin tunnetaan näyttelijä Kristiina Halkolana, puolestaan kääntyy lapsenlapsensa puoleen, kun puhelin tai tietokone reistailee.

– Mummi on myös hyvää bileseuraa. Jaksaa pitkään, Melasniemi kertoo juontaja Sean Ricksille Yle Perjantain jaksossa Tarvitsevatko sukupolvet toisiaan?

– Ja Elli on tullut isoäitiinsä, hän jaksaa pitkään myös, Halkola kuittailee.

– Toivoisin, että voisin jossakin asiassa antaa myös viisaan neuvon, kun olen kuitenkin nähnyt elämää pidempään, hän jatkaa.

Melasniemi ja Halkola puhuvat toisilleen kuin ystävät. Kaikesta voi keskustella, tarvittaessa jopa seksistä, vaikkei sellaista tilannetta taida olla vielä tullut vastaan.

– Mummi on välikappale, sellainen Sveitsi riitatilanteissa sisarusten tai oman äidin kanssa, Melasniemi kertoo.

– Ainahan äidit ovat syyllisiä ihan kaikkeen tässä maailmassa. Silloin on äärimmäisen helppoa olla mummo, koska voidaan ohittaa se äiti. Mummona ei ole vastuussa, Halkola sanoo.

”Menkää ja lukekaa historiaa”

Naiset kertovat olevansa samanmielisiä yhteiskunnallisista suurista linjoista, vaikka joskus tuleekin vääntöä. Pidemmällä perspektiivillä Halkola näkee maailmasta eri nyanssit kuin 25-vuotias Melasniemi.

– Jokainen ihminen keksii syntyessään pyörän. Jokaisen täytyy keksiä se itse, ja sitten kun hän keksii sen, niin hän on ihan, että voi mikä laite! Mene siinä sitten sanomaan, että tuollaisia on ollut jo vaikka kuinka kauan, ei se ole mikään ihme, Halkola nauraa.

– Eikö ota koskaan päähän, kun nuoremmat sukupolvet tulevat sanomaan, että nyt me mummo keksimme tasa-arvon? Sean Ricks kysyy Halkolalta.

– Silloin ottaa päähän. Silloin rupean saarnaamaan, Halkola tuohtuu.

– Menkää nyt ja lukekaa historiaa, mitä Suomen työväenliike on tehnyt ja milloin naiset ovat saaneet äänioikeuden. Sanon, että tämä on ollut jo ennen teitä, mutta ihan hyvä, että olette huomanneet, että se on olemassa.

Katso Perjantain koko jakso Tarvitsevatko sukupolvet toisiaan? nyt Yle Areenassa tai Yle TV1:llä perjantaina 15.12. klo 21.05: