Norwegian-pankin nimissä tehty parin kuukauden aikana kymmeniä huijauksia

Huijarit ovat kertoneet uhreille, että heille on myönnetty laina Norwegian-pankissa.

Tämän jälkeen uhreja on huijattu luovuttumaan pankkitietojaan ja heitä on valheellisesti ohjattu oman pankin asiakaspalvelijalle, joka todellisuudessa on ollut toinen juonessa mukana oleva henkilö, kertoo Poliisi.

Huijarit ovat puhuneet riikinruotsia ja suomenruotsia.

Pohjanmaalla rikolliset ovat onnistuneet huijaamaan itselleen satojatuhansia euroja.

Poliisi muistuttaa, etteivät pankit tai viranomaiset ikinä kysy pankkitietojen tai -tunnusten perään, eikä näitä tule antaa kenellekään.

Pankkiin pitää heti olla yhteydessä, jos tiedot ovat päätyneet ulkopuoliselle ja poliisille voi jättää rikosilmoituksen, jos on joutunut rikoksen uhriksi.